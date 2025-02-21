На морально-волевых. «Аякс» выжил в аду и прошёл в 1/8 Лиги Европы

Амстердамцы обеспечили себе комфортное положение ещё в первом матче (2:0), но в ответной встрече едва не растеряли всё. «Юнион Сент-Жиллуаз» с самого начала захватил инициативу, забил дважды за первые полчаса и вынудил «Аякс» играть вдесятером после удаления Классена.
Подопечные Фариоли оказались на грани провала, но выдержали давление, довели игру до овертайма и всё же вырвали путёвку в 1/8 финала. Победный гол забил Кеннет Тейлор, реализовав пенальти в начале дополнительного времени.
Бельгийцы шокируют «Аякс». Два гола и красная карточка за полчаса
«Аякс» начал встречу уверенно и даже создал момент уже на старте — Хато замыкал подачу Бергёйса, но пробил мимо. Однако уже на 16-й минуте гости перехватили инициативу: со штрафного последовал навес, Макаллистер головой отправил мяч в ворота. Судьи проверили VAR, но офсайда не зафиксировали — 0:1.
Через десять минут «Юнион» снова вскрыл оборону «Аякса». Бельгийцы накрыли амстердамцев высоким прессингом, вынудили Ругани ошибиться, и Давид пробил мимо Пасвера. Классен пытался спасти ситуацию на линии ворот, но сделал это рукой. В итоге — пенальти, удаление и второй гол «Юниона».
На табло 28-я минута, «Аякс» остаётся в меньшинстве и уже уступает 0:2.
Фариоли делает три замены и вытаскивает команду
К перерыву ситуация казалась катастрофической. Амстердамцы нервничали, допускали ошибки в передачах и позволяли сопернику беспрепятственно проходить центр поля.
Главный тренер «Аякса» Фариоли ждал до перерыва, но в начале второго тайма решился на радикальные изменения. Он убрал с поля Ругани, Бергёйса и Эдвардсена, выпустив Каплана, Гоэи и Траоре.
После этих перестановок команда заиграла увереннее. «Юнион» по-прежнему доминировал, но атаковал уже менее организованно, а амстердамцы даже стали отвечать контратаками. Самые опасные моменты возникли после ударов Годтса и Траоре, но мяч так и не дошёл до ворот.
Обе команды измотали друг друга, и в концовке основного времени гости уже не так активно шли вперёд, а «Аякс» сосредоточился на обороне.
Овертайм, пенальти и битва на морально-волевых
Перед дополнительным временем Фариоли провёл замену, выпустив Хендерсона вместо вымотанного Мокио.
Именно с выходом Хендерсона амстердамцы ожили. Уже на 93-й минуте Траоре прорвался по флангу, обыграл защитника и прострелил в штрафную. Там мяч попал в руку Бёрджессу, и арбитр тут же указал на точку.
Исполнять пенальти подошёл Кеннет Тейлор. Полузащитник пробил уверенно, отправив мяч в один угол, а вратаря — в другой. 1:2 — «Аякс» вернулся в игру!
После гола амстердамцы встали в оборону, а бельгийцы перешли в режим отчаянного штурма. Пасвер несколько раз выручил команду, а Хато, несмотря на судороги, продолжил бороться на поле.
Последние минуты превратились в выживание, но «Аякс» выстоял. Финальный свисток, победа по сумме двух матчей (3:2) и путёвка в 1/8 финала Лиги Европы.
Героем стал Фариоли, а худшим — Клаассен
Вряд ли кто-то ожидал от «Аякса» такого испытания, но команда смогла его преодолеть.
- Лучший игрок — Пасвер. Вратарь спас команду несколько раз, особенно в овертайме.
- Главный герой — Фариоли. Его смелые замены после перерыва позволили «Аяксу» перевернуть игру.
- Худший игрок — Классен. Капитан подвёл команду, оставив её вдесятером в самый ответственный момент.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Аякс» идёт дальше, но этот матч станет для амстердамцев важным уроком — в 1/8 финала такие ошибки могут оказаться фатальными.