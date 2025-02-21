На морально-волевых. «Аякс» выжил в аду и прошёл в 1/8 Лиги Европы

Амстардамский «Аякс» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв в ответном стыковом матче бельгийский «Юнион» — 2:1 д.в.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Аякс — Юнион 1:2 Голы: 0:1 Кевин Макаллистер (16'), 0:2 Promise David (пенальти) (28'), 1:2 Кеннет Тейлор (пенальти) (93') Аякс: Ремко Пасвер, Лукас Роза (Мика Годтс, 61'), Йосип Шутало, Даниэле Ругани (Ахметджан Каплан, 46'), Йоррел Хато, Дави Классен, Киан Фитц-Джим, Стивен Бергёйс (Антон Гоэи, 46'), Кристиан Расмуссен (Кеннет Тейлор, 41'), Оливер Валакен Эдвардсен (Бертран Траоре, 46'), Jorthy Mokio (Джордан Хендерсон, 91') Юнион: Антони Морис, Коки Матида, Кристиан Бёрджесс (Росс Сайкс, 106'), Кевин Макаллистер, Усейну Нианг, Матиас Расмуссен (Камил ван де Перре, 95'), Софьян Буфаль (Ануар Аит-Эль-Хадж, 61'), Ноа Садики (Федде Лейсен, 106'), Франьо Иванович, Анан Халаили (Мохаммед Фусейни, 95'), Promise David (Kевин Родригес, 74') Предупреждения: Лукас Роза (33'), Антон Гоэи (60'), Софьян Буфаль (60'), Francesco Farioli (63'), Джордан Хендерсон (63'), Ахметджан Каплан (71'), Ноа Садики (73'), Анан Халаили (93'), Кевин Макаллистер (99'), Кеннет Тейлор (100'), Кристиан Бёрджесс (105'), Йоррел Хато (120 + 6'), Камил ван де Перре (120 + 6') Удаление: Дави Классен (25')

Амстердамцы обеспечили себе комфортное положение ещё в первом матче (2:0), но в ответной встрече едва не растеряли всё. «Юнион Сент-Жиллуаз» с самого начала захватил инициативу, забил дважды за первые полчаса и вынудил «Аякс» играть вдесятером после удаления Классена.

Подопечные Фариоли оказались на грани провала, но выдержали давление, довели игру до овертайма и всё же вырвали путёвку в 1/8 финала. Победный гол забил Кеннет Тейлор, реализовав пенальти в начале дополнительного времени.

Бельгийцы шокируют «Аякс». Два гола и красная карточка за полчаса

«Аякс» начал встречу уверенно и даже создал момент уже на старте — Хато замыкал подачу Бергёйса, но пробил мимо. Однако уже на 16-й минуте гости перехватили инициативу: со штрафного последовал навес, Макаллистер головой отправил мяч в ворота. Судьи проверили VAR, но офсайда не зафиксировали — 0:1.

Через десять минут «Юнион» снова вскрыл оборону «Аякса». Бельгийцы накрыли амстердамцев высоким прессингом, вынудили Ругани ошибиться, и Давид пробил мимо Пасвера. Классен пытался спасти ситуацию на линии ворот, но сделал это рукой. В итоге — пенальти, удаление и второй гол «Юниона».

На табло 28-я минута, «Аякс» остаётся в меньшинстве и уже уступает 0:2.

Фариоли делает три замены и вытаскивает команду

К перерыву ситуация казалась катастрофической. Амстердамцы нервничали, допускали ошибки в передачах и позволяли сопернику беспрепятственно проходить центр поля.

Главный тренер «Аякса» Фариоли ждал до перерыва, но в начале второго тайма решился на радикальные изменения. Он убрал с поля Ругани, Бергёйса и Эдвардсена, выпустив Каплана, Гоэи и Траоре.

После этих перестановок команда заиграла увереннее. «Юнион» по-прежнему доминировал, но атаковал уже менее организованно, а амстердамцы даже стали отвечать контратаками. Самые опасные моменты возникли после ударов Годтса и Траоре, но мяч так и не дошёл до ворот.

Обе команды измотали друг друга, и в концовке основного времени гости уже не так активно шли вперёд, а «Аякс» сосредоточился на обороне.

Овертайм, пенальти и битва на морально-волевых

Перед дополнительным временем Фариоли провёл замену, выпустив Хендерсона вместо вымотанного Мокио.

Именно с выходом Хендерсона амстердамцы ожили. Уже на 93-й минуте Траоре прорвался по флангу, обыграл защитника и прострелил в штрафную. Там мяч попал в руку Бёрджессу, и арбитр тут же указал на точку.

Исполнять пенальти подошёл Кеннет Тейлор. Полузащитник пробил уверенно, отправив мяч в один угол, а вратаря — в другой. 1:2 — «Аякс» вернулся в игру!

После гола амстердамцы встали в оборону, а бельгийцы перешли в режим отчаянного штурма. Пасвер несколько раз выручил команду, а Хато, несмотря на судороги, продолжил бороться на поле.

Последние минуты превратились в выживание, но «Аякс» выстоял. Финальный свисток, победа по сумме двух матчей (3:2) и путёвка в 1/8 финала Лиги Европы.

Героем стал Фариоли, а худшим — Клаассен

Вряд ли кто-то ожидал от «Аякса» такого испытания, но команда смогла его преодолеть.

Лучший игрок — Пасвер. Вратарь спас команду несколько раз, особенно в овертайме.

Главный герой — Фариоли. Его смелые замены после перерыва позволили «Аяксу» перевернуть игру.

Худший игрок — Классен. Капитан подвёл команду, оставив её вдесятером в самый ответственный момент.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Аякс» идёт дальше, но этот матч станет для амстердамцев важным уроком — в 1/8 финала такие ошибки могут оказаться фатальными.