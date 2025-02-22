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    «Милану» придется непросто против «гранатовых»

    «Торино» — «Милан»: Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Италии 22 февраля 2025 года

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    Элиф Элмас — недавний новичок «Торино»
    22 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Милан». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2025 года

    Торино

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    •  Торино 20:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Торино»

    Турнирное положение: сейчас «Торино» идет на 12-м месте в таблице Серии А с 28 очками.

    Последние матчи: в 25-м туре команда Паоло Ваноли в ярком матче уступила «Болонье» со счетом 2:3. Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1, а гол за «Торино» забил Никола Влашич.

    Торино — Милан: коэффициенты букмекеров

    В середине второго тайма недавний новичок туринцев Элиф Элмас элегантно разобрался с защитником соперника и вратарем, выведя свою команду вперед. Но почти сразу «Болонья» сравняла счет, а на исходе основного времени еще один новобранец «Торино» Бираги забил мяч в свои ворота после обычного прострела.

    Ранее были ничьи с «Дженоа» (1:1) и «Аталантой» (1:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Мазина (з), травмированы — Схюрс (з), Тамез (п), Нжие (н), Сапата (н).

    Состояние команды: в зимнее трансферное окно «Торино» неплохо усилил свой состав, особенно в средней линии. Пришли два отличных полузащитника: Казадей из «Челси» и Элмас из «РБ Лейпциг».

    Также на левый фланг обороны был приобретен бывший капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги, который не очень удачно дебютировал в прошлом туре. При этом нынешние лидеры (Илич и Риччи) доиграют как минимум до лета в составе «Торино».

    «Милан»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Милан» идет седьмым в таблице Серии А с 41 очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 25-м туре итальянской Серии А «Милан» с большим трудом обыграл на своем поле одного из главных аутсайдеров «Верону» со счетом 1:0, забив победный мяч в самом конце встречи после элегантной комбинации.

    Рафаэль Леао получил пас черпачком от молодого Алекса Хименеса и скинул его головой на недавнего новичка Сантьяго Хименеса, который внес мяч в сетку. До этого «Милан» владел инициативой на поле, но особо опасных моментов не было.

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    В Лиге чемпионов «Милан» дома сыграл вничью с «Фейенордом» (1:1, 0:1) и вылетел из турнира.

    Не сыграют: травмированы — Флоренци (з), Эмерсон (з), Лофтус-Чик (п), под вопросом выход Уокера (з).

    Состояние команды: при Сержиу Консейсао «Милан» продолжает бросать из стороны в сторону, то яркие победы и камбэки, то невзрачные поражения, то такие неудачи, как в матче с «Фейенордом» с глупым удалением Тео Эрнандеса.

    В общем, в «Милане» продолжается бурная жизнь и не самая здоровая обстановка внутри команды. Пока португальскому специалисту никак не удается наладить атмосферу в раздевалке, несмотря на последние трансферы зимой, сделанные по желанию Консейсау.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2

    • В прошлом сезоне «Торино» выиграл дома (3:1), а на выезде проиграл (1:4)

    • В Кубке Италии «Милан» проиграл «Торино» в дополнительное время (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торино» дают 4,0, а на «Милан» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

    Прогноз: последние усиления «Торино» увеличили длину скамейки и здорово укрепили среднюю линию. Элмаз в первом же матче показал, что не растерял свои лучшие качества после прозябания на лавке в «РБ Лейцпиг». Казадей получит столь нужную ему игровую практику и постарается реализовать свой недюжинный потенциал, когда-то он считался главным талантом Италии.

    В хорошем состоянии находится нападающий Че Адамс, который стал исправно забивать и отдавать. «Милану» надо реабилитироваться после вылета из ЛЧ, команда точно не будет сидеть в обороне и у «Торино» будет множество шансов отличиться. Гости же по умолчанию должны забивать.

    Основная ставка: обе забьют за 1,90.

    Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 4,0.

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