22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: после 24 матчей «Лас-Пальмас» идет на 17-м месте с 23 очками в таблице Примеры.

Последние матчи: на выезде «Лас-Пальмас» проиграл «Мальорке» со счетом 1:3. Соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка, забив три мяча уже к 35-й минуте. Только после этого «Лас-Пальмас» смог оказать хоть какое-то сопротивление, поразив ворота противника на 62-й минуте после удара Байчетича.

Ранее было поражение дома от «Вильярреала (1:2) и в гостях от "Жироны" (1:2).

Не сыграют: дисквалифирован — Маккена (з), травмированы — Родригес (п), Янузай (п), Фабиу Силва (н).

Состояние команды: в 2025 году "Лас-Пальмас" не одержал ни одной победы, сыграв всего один раз вничью и уступив в шести матчах с учетом Кубка Испании. Неудачные выступления привели к тому, что команда опустилась уже близко к зоне вылета, а под главным тренером Диего Мартинесом зашатался стул.

"Барселона"

Турнирное положение: сейчас "Барселона" с 51 очком вместе с "Реалом" лидирует в таблице Примеры.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 24-м туре чемпионата Испании команда Ханса-Дитера Флика выиграла на своем поле у "Райо Вальекано" со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти забил в середине первого тайма Роберт Левандовский. После забитого гола "Барселона" резко сбавила обороты, а во втором тайме вообще почти не угрожала воротам соперника, а могла и вообще пропустить после перерыва.

До этого был разгром в гостях "Севильи" (4:1) и "Валенсии" (5:0).

Не сыграют: травмированы — Тер Стеген (в), Кристенсен (з), Марк Берналь (п).

Состояние команды: "Барселона" продолжает показывать уверенный атакующий футбол, но в последнее время у нее появилось еще и рациональность, а игра в обороне стала заметно строже.

Помогло и возвращение в строй некоторых футболистов (Араужо, Де Йонг), теперь Флик получил возможность варьировать состав и давать возможность отдыхать некоторым игрокам.

Статистика для ставок

В первом круге "Барселона" уступила дома (1:2)

В прошлом сезоне "Барселона" выиграла на своем поле (1:0)

Матч на поле "Лас-Пальмаса" также завершилась победой каталонцев (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Лас-Пальмас" дают 10,5, а на "Барселону" — 1,28, ничью букмекеры оценивают в 6,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,05, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,82.

Прогноз: "Барселона" будет держать в уме предстоящий полуфинал Кубка Испании против "Атлетико" и постарается малой кровью увезти три очка с Канарских островов. В последнее время каталонцы наладили игру в обороне, стали меньше пропускать, а Де Йонг придал баланса команде. Вряд ли стоит ждать много забитых мячей.

Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 2,05.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой каталонцев через тотал.

Дополнительная ставка: "Барселона" выиграет плюс тотал меньше 3,5 за 2,90.