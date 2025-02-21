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    «Брага» сразу полетит в атаку

    «Брага» — «Насьонал»: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примейра, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Насьонал»
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    21 февраля в 23-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Брага» и «Насьонал». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Насьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 21 Февраля 2025 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 23:15 Насьонал

    Насьонал

  • Монтевидео
    •

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» привычно пребывает в группе лидеров. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брага» неплохо атакует, отличившись 38 забитыми мячами в 22 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Брага — Насьонал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Брага» не сумела одолеть «Виторию Гимарайнш» (0:0).

    При этом до того команда уверенно переиграла «Жил Висенте» (2:0). Да и поединок с «Морейренсе» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брага» забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брага» на 2 очка отстает от третьей позиции. Плюс оборона команды ошибается довольно редко.

    При этом «Брага» традиционно успешно противостоит «Насьоналу». В 5 последних очных поединках команда 4 раза победила при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена подтянутся к трио лидеров.

    «Насьонал»

    Турнирное положение: «Бело-чёрные» в текущем сезоне бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Насьонал» на 4 зачетных балла опережает пресловутую опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 22 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бело-чёрные» не смогли переиграть «Эшторил» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Фаренсе» (2:0). А вот поединок с «Арокой» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бело-чёрные» крайне нестабильны. Между тем, команде уже удалось немного оторваться от зоны вылета.

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    При этом «Насьонал» в среднем забивает практически гол за матч. Да и серия из двух матчей без поражений явно окрыляет.

    А вот «Брагу» команда не может одолеть уже долгих 11 лет. Да и в двух последних очных поединках она вчистую уступила сопернику.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы они явно поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Бело-чёрные» уже 11 лет не обыгрывают «Брагу»

    • «Брага» не проигрывала 5 своих последних матчах

    • «Насьонал» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Брага» выглядит на голову сильнее оппонента, и уж точно сразу понесется в атаку.

    Номинальные хозяева бьются за высокие места, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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