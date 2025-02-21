Брага
Насьонал
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» привычно пребывает в группе лидеров. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Брага» неплохо атакует, отличившись 38 забитыми мячами в 22 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.
Брага — Насьонал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Брага» не сумела одолеть «Виторию Гимарайнш» (0:0).
При этом до того команда уверенно переиграла «Жил Висенте» (2:0). Да и поединок с «Морейренсе» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брага» забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Брага» на 2 очка отстает от третьей позиции. Плюс оборона команды ошибается довольно редко.
При этом «Брага» традиционно успешно противостоит «Насьоналу». В 5 последних очных поединках команда 4 раза победила при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена подтянутся к трио лидеров.
«Насьонал»
Турнирное положение: «Бело-чёрные» в текущем сезоне бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Насьонал» на 4 зачетных балла опережает пресловутую опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 22 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бело-чёрные» не смогли переиграть «Эшторил» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Фаренсе» (2:0). А вот поединок с «Арокой» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бело-чёрные» крайне нестабильны. Между тем, команде уже удалось немного оторваться от зоны вылета.
При этом «Насьонал» в среднем забивает практически гол за матч. Да и серия из двух матчей без поражений явно окрыляет.
А вот «Брагу» команда не может одолеть уже долгих 11 лет. Да и в двух последних очных поединках она вчистую уступила сопернику.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы они явно поищут на контратаках.
Статистика для ставок
- «Бело-чёрные» уже 11 лет не обыгрывают «Брагу»
- «Брага» не проигрывала 5 своих последних матчах
- «Насьонал» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
- 1.93Рома — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Брага» выглядит на голову сильнее оппонента, и уж точно сразу понесется в атаку.
Номинальные хозяева бьются за высокие места, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63