18 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Акрон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане бьются за высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ростов» на 9 очков отстает от топ-4. А вот забила команда Валерия Карпина 29 мячей в 18 поединках российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Карпина буквально смели с газона московское «Динамо» (4:0).

При этом «Ростов» до того уступил «Зениту» (1:2). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом проиграла «армейцам».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ростовчане нынче выглядят довольно уверенно. Команда Карпина весьма неплохо атакует.

При этом «Ростов» в единственной очной встрече уступил «Акрону». Сентябрьский поединок завершился неудачей (0:2).

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Егор Голенков и Роналдо способны вскрыть оборону тольяттинцев.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы пытаются закрепиться в элите российского футбола. Команда ушла зимовать на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Акрон» в 18 поединках чемпионата настрелял лишь 22 мяча. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Тольяттинцы минимально переиграли «Чжэцзян Профешионал».

При этом до того команда обыграла еще и «Урарту» (2:0). А вот поединок с «Чэнду» завершился болезненной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тольяттинцы нынче выглядят весьма прилично. В двух последних спаррингах они победили.

Причем «Акрон» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и одиозный Артем Дзюба всегда максимально настроен на матчи с командами Карпина.

В двух своих последних матчах тольяттинцы оставляли свои ворота сухими. Да и уступила команда всего однажды в 4 спаррингах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тольяттинцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Ростов» в 5 контрольных поединках выиграл 3 раза

«Акрон» победил в 2 последних матчах

Тольяттинцы в 4 спаррингах уступили всего 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.62, а победа оппонента — в скромные 6.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.27.

Прогноз: «Ростов» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

Ростовчане в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что ростовчане в первом тайме обыграют «Акрон».

Ставка: Победа «Ростова» в 1 тайме за 2.02