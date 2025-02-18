«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане бьются за высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ростов» на 9 очков отстает от топ-4. А вот забила команда Валерия Карпина 29 мячей в 18 поединках российского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Карпина буквально смели с газона московское «Динамо» (4:0).
При этом «Ростов» до того уступил «Зениту» (1:2). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом проиграла «армейцам».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане нынче выглядят довольно уверенно. Команда Карпина весьма неплохо атакует.
При этом «Ростов» в единственной очной встрече уступил «Акрону». Сентябрьский поединок завершился неудачей (0:2).
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Егор Голенков и Роналдо способны вскрыть оборону тольяттинцев.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы пытаются закрепиться в элите российского футбола. Команда ушла зимовать на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Акрон» в 18 поединках чемпионата настрелял лишь 22 мяча. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Тольяттинцы минимально переиграли «Чжэцзян Профешионал».
При этом до того команда обыграла еще и «Урарту» (2:0). А вот поединок с «Чэнду» завершился болезненной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тольяттинцы нынче выглядят весьма прилично. В двух последних спаррингах они победили.
Причем «Акрон» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и одиозный Артем Дзюба всегда максимально настроен на матчи с командами Карпина.
В двух своих последних матчах тольяттинцы оставляли свои ворота сухими. Да и уступила команда всего однажды в 4 спаррингах.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тольяттинцы намерены найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Ростов» в 5 контрольных поединках выиграл 3 раза
- «Акрон» победил в 2 последних матчах
- Тольяттинцы в 4 спаррингах уступили всего 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.62, а победа оппонента — в скромные 6.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.27.
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Прогноз: «Ростов» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
Ростовчане в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что ростовчане в первом тайме обыграют «Акрон».
Ставка: Победа «Ростова» в 1 тайме за 2.02