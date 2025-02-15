15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 24-х матчей итальянского первенства набрала 50 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает третью позицию в зоне Лиги чемпионов и на пять очков отстает от лидера «Наполи», а также на четыре от второго «Интера».

Последние матчи: в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги чемпионов бергамаски в чужих стенах неожиданно потерпели поражение от «Брюгге» (1:2).

Перед этим в 24-м туре итальянского первенства коллектив набрал три очка, когда на чужом поле переиграл «Верону» с разгромным результатом 5:0.

Не сыграют: травмированы — Колашинац, Мальдини, Лукман, Коссуну, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А с 20-ю голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 24 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 13-ю позицию в турнирной таблице и лишь на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата «россоблу» на своем поле одержали победу над «Пармой» (2:1).

Перед этим сардинский коллектив в 23-м туре национального первенства остался без баллов, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Лацио» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Чиоччи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» два раза проиграл при одной победе.

Это сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Аталанта» не выиграла

в двух из трех последних матчей «Аталанты» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Кальяри» — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь хозяева способны выдать результативную игру на своем поле.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45