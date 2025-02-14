14 февраля в 23-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглс» и «Спарта» Роттердам. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» — «Спарта» Роттердам, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Гоу Эхед Иглс» на 8 очков отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Гоу Эхед Иглс — Спарта Роттердам: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.983.553.40Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Хераклесу» (2:4).

До того команда нанесла поражение скромному «Нордвику» (3:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Твенте» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Гоу Эхед Иглс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Сорен Тенгстедт — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гоу Эхед Иглс» довольно прилично атакует. Команда настреляла 39 мячей в 21 поединке Эредивизии.

Матчи со «Спартой» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Гоу Эхед Иглс» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована закрепиться в зоне еврокубков.

«Спарта» Роттердам

Турнирное положение: Роттердамцы бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Спарта» Роттердам на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 22 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Спарта» уступила землякам из «Фейеноорда» (0:3).

До того команда с минимальным счетом одолела «Гронинген». Плюс поединок с «АЗ Алкмааром» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Роттердам добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Спарта» Роттердам выглядит относительно выгодно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом «Спарта» Роттердам явно не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Нидерландов команда настреляла всего 19 голов в 22 матчах.

А вот «орлов» команда не обыгрывает уже почти 2 года. Причем в двух из трёх последних очных встреч роттердамцы уступили.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.

Статистика для ставок

Роттердамцы в среднем забивают реже гола за матч

«Орлы» забивают в среднем почти 2 мяча за матч

«Гоу Эхед Иглс» почти 2 года не проигрывает «Спарте»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Орлы» пытаются закрепиться в зоне еврокубков, да и оборона оппонента ошибается частенько.

«Орлы» выглядят явно сильнее соперника, которому в последнее время весьма удачно противостоят.

Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75