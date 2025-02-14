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    «Орлы» заклюют роттердамцев

    «Гоу Эхед Иглс» — «Спарта» Роттердам. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гоу Эхед Иглс» — «Спарта» Роттердам
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    «Гоу Эхед Иглс»
    14 февраля в 23-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглс» и «Спарта» Роттердам. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» — «Спарта» Роттердам, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Февраля 2025 года

    Гоу Эхед Иглс

  • Девентер
    •  Гоу Эхед Иглс 22:00 Спарта Роттердам

    Спарта Роттердам

  • Роттердам
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    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: «Орлы» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Гоу Эхед Иглс» на 8 очков отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

    Гоу Эхед Иглс — Спарта Роттердам: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Хераклесу» (2:4).

    До того команда нанесла поражение скромному «Нордвику» (3:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Твенте» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Гоу Эхед Иглс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Сорен Тенгстедт — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гоу Эхед Иглс» довольно прилично атакует. Команда настреляла 39 мячей в 21 поединке Эредивизии.

    Матчи со «Спартой» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Гоу Эхед Иглс» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована закрепиться в зоне еврокубков.

    «Спарта» Роттердам

    Турнирное положение: Роттердамцы бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спарта» Роттердам на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Спарта» уступила землякам из «Фейеноорда» (0:3).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Гронинген». Плюс поединок с «АЗ Алкмааром» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Роттердам добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Спарта» Роттердам выглядит относительно выгодно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

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    При этом «Спарта» Роттердам явно не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Нидерландов команда настреляла всего 19 голов в 22 матчах.

    А вот «орлов» команда не обыгрывает уже почти 2 года. Причем в двух из трёх последних очных встреч роттердамцы уступили.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • Роттердамцы в среднем забивают реже гола за матч

    • «Орлы» забивают в среднем почти 2 мяча за матч

    • «Гоу Эхед Иглс» почти 2 года не проигрывает «Спарте»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Орлы» пытаются закрепиться в зоне еврокубков, да и оборона оппонента ошибается частенько.

    «Орлы» выглядят явно сильнее соперника, которому в последнее время весьма удачно противостоят.

    Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Гоу Эхед Иглс» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. «Орлы» заклюют роттердамцев
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