7 февраля в Зимнем Кубке РПЛ по футболу сыграют «Спартак» Москва — «Динамо» Москва. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: после первой части сезона в таблице РПЛ «Спартак» идет третьим с 37 очками.

Последние матчи: в первом туре Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» смог вырвать победу у «Краснодара» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 1:2.

Авторами забитых мячей стали Бонгонда, Зобнин и молодой центральный полузащитник Даниил Зорин, который отличился на 90+2-й минуте.

Ранее была победа над «Астаной» (4:1) и ничья с «Черноморцем» (3:3).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: пока за зиму особых изменений в составе «Спартака» не произошло. Ушли из команды вратарь Селихов и нападающий Максименко, а из аренды вернулся молодой крайний защитник Коледин, игравший в Первой лиге за «Торпедо».

«Динамо»

Турнирное положение: после 18 туров в таблице РПЛ московское «Динамо» располагается на 4-м месте с 35 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первом туре Зимнего Кубка РПЛ «бело-голубые» потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 0:1.

Игра получилась очень упорной, но победа в итоге досталась сопернику, несмотря на то, что он играл с 56-й минуты в меньшинстве после удаления Тормены.

До этого была победа в товарищеском матче над «Зенитом» со счетом 3:1.

Не сыграют: не будет Бителло (п).

Состояние команды: никаких особых изменений в составе «Динамо» за время перерыва не произошло, за исключением забастовавшего Бителло, который не захотел возвращаться в клуб. В остальном в стане бело-голубых царит необычное спокойствие, не очень характерное для зимней паузы.

Статистика для ставок

В первом круге команды сыграли между собой вничью со счетом 2:2

В Кубке России обе встречи остались за «Спартаком» (3:0, 3:2)

В прошлом сезоне в РПЛ также выиграл «Спартак» (1:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 3,20, а на «Динамо» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: «Динамо» для борьбы за главный трофей необходимо обязательно побеждать в этой встрече. Против «Краснодара» Личка выставил резервный состав, оставив в запасе почти всех игроков основы, четко расставив приоритеты, какой матч для него главный.

«Спартак» и «Динамо» играют в атакующий футбол, часто без оглядки на оборону. Турнир носит звание товарищеского, поэтому игроки действовать без лишнего напряжения.

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,84.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу «Динамо», вероятность которой довольно велика.

Дополнительная ставка: победа «Динамо» за 3,20.