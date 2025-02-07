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    «Спартак» — «Динамо». Ставка (к. 1.84) и прогноз на Зимний Кубок РПЛ 7 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо»
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    Константин Тюкавин
    7 февраля в Зимнем Кубке РПЛ по футболу сыграют «Спартак» Москва — «Динамо» Москва. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Чехия. Высшая лига 09 Февраля 2025 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 20:30 Градец-Кралове

    Градец-Кралове

  • Градец-Кралове
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    «Спартак»

    Турнирное положение: после первой части сезона в таблице РПЛ «Спартак» идет третьим с 37 очками.

    Последние матчи: в первом туре Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» смог вырвать победу у «Краснодара» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 1:2.

    Авторами забитых мячей стали Бонгонда, Зобнин и молодой центральный полузащитник Даниил Зорин, который отличился на 90+2-й минуте.

    Ранее была победа над «Астаной» (4:1) и ничья с «Черноморцем» (3:3).

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    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: пока за зиму особых изменений в составе «Спартака» не произошло. Ушли из команды вратарь Селихов и нападающий Максименко, а из аренды вернулся молодой крайний защитник Коледин, игравший в Первой лиге за «Торпедо».

    «Динамо»

    Турнирное положение: после 18 туров в таблице РПЛ московское «Динамо» располагается на 4-м месте с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первом туре Зимнего Кубка РПЛ «бело-голубые» потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 0:1.

    Игра получилась очень упорной, но победа в итоге досталась сопернику, несмотря на то, что он играл с 56-й минуты в меньшинстве после удаления Тормены.

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    До этого была победа в товарищеском матче над «Зенитом» со счетом 3:1.

    Не сыграют: не будет Бителло (п).

    Состояние команды: никаких особых изменений в составе «Динамо» за время перерыва не произошло, за исключением забастовавшего Бителло, который не захотел возвращаться в клуб. В остальном в стане бело-голубых царит необычное спокойствие, не очень характерное для зимней паузы.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды сыграли между собой вничью со счетом 2:2

    • В Кубке России обе встречи остались за «Спартаком» (3:0, 3:2)

    • В прошлом сезоне в РПЛ также выиграл «Спартак» (1:0, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 3,20, а на «Динамо» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: «Динамо» для борьбы за главный трофей необходимо обязательно побеждать в этой встрече. Против «Краснодара» Личка выставил резервный состав, оставив в запасе почти всех игроков основы, четко расставив приоритеты, какой матч для него главный.

    «Спартак» и «Динамо» играют в атакующий футбол, часто без оглядки на оборону. Турнир носит звание товарищеского, поэтому игроки действовать без лишнего напряжения.

    Основная ставка: тотал больше 3 за 1,84.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу «Динамо», вероятность которой довольно велика.

    Дополнительная ставка: победа «Динамо» за 3,20.

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    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Дерби получится весьма результативным
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