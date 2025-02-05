«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Пари НН» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. А вот забили нижегородцы лишь 15 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Нижегородцы в контрольной встрече подписали мировую с «Факелом» (1:1).
При этом «Пари НН» до того проиграл «Борацу» (2:3). А вот немногим ранее команда уступила еще и «Радничкам 1923» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижегородцы все никак не могут набрать обороты. Команда остается без побед в спаррингах.
При этом «Пари НН» лишь однажды противостоял «Кайрату». Четыре года назад команда не оставила шансов сопернику (2:0).
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Нижегородцам явно нужно прибавлять в плане реализации.
«Кайрат»
Турнирное положение: Алмаатинцы выиграли последний чемпионат Казахстана. На один пункт они опередили «Астану».
Причем «Кайрат» в 24 поединках своего чемпионата настрелял 39 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Кайрат» минимально уступил «Иберии 1999».
При этом до того команда подписала мировую с «Борацем» (0:0). А вот встреча с «Атырау» завершилась минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайрат» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Алмаатинцы на сборах пока не побеждают. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.
Причем «Кайрат» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке казахи вполне способны преуспеть.
Алмаатинцы в двух контрольных поединках не забили ни одной мяча. Да и поражение от грузин вышло весьма досадным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Алмаатинцы явно способны взломать оборону борца за выживание в РПЛ.
Статистика для ставок
- Алмаатинцы в 2 спаррингах не забили ни разу
- «Пари НН» не побеждает с начала ноября
- Нижегородцы в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 3.41.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.66 и 1.50.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.06Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 3.80Динамо — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Алмаатинцы наверняка поднатореют в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.
«Кайрат» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Кайрата» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.66