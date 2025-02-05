5 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Пари НН» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. А вот забили нижегородцы лишь 15 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Нижегородцы в контрольной встрече подписали мировую с «Факелом» (1:1).

При этом «Пари НН» до того проиграл «Борацу» (2:3). А вот немногим ранее команда уступила еще и «Радничкам 1923» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нижегородцы все никак не могут набрать обороты. Команда остается без побед в спаррингах.

При этом «Пари НН» лишь однажды противостоял «Кайрату». Четыре года назад команда не оставила шансов сопернику (2:0).

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Нижегородцам явно нужно прибавлять в плане реализации.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы выиграли последний чемпионат Казахстана. На один пункт они опередили «Астану».

Причем «Кайрат» в 24 поединках своего чемпионата настрелял 39 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Кайрат» минимально уступил «Иберии 1999».

При этом до того команда подписала мировую с «Борацем» (0:0). А вот встреча с «Атырау» завершилась минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайрат» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Алмаатинцы на сборах пока не побеждают. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Причем «Кайрат» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке казахи вполне способны преуспеть.

Алмаатинцы в двух контрольных поединках не забили ни одной мяча. Да и поражение от грузин вышло весьма досадным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Алмаатинцы явно способны взломать оборону борца за выживание в РПЛ.

Статистика для ставок

Алмаатинцы в 2 спаррингах не забили ни разу

«Пари НН» не побеждает с начала ноября

Нижегородцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 3.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.66 и 1.50.

Прогноз: Алмаатинцы наверняка поднатореют в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.

«Кайрат» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Кайрата» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.66