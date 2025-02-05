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    Очередной прокол нижегородцев?

    «Пари НН» — «Кайрат». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Кайрат»
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    Кирилл Гоцук
    5 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Пари НН» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. А вот забили нижегородцы лишь 15 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Нижегородцы в контрольной встрече подписали мировую с «Факелом» (1:1).

    При этом «Пари НН» до того проиграл «Борацу» (2:3). А вот немногим ранее команда уступила еще и «Радничкам 1923» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нижегородцы все никак не могут набрать обороты. Команда остается без побед в спаррингах.

    При этом «Пари НН» лишь однажды противостоял «Кайрату». Четыре года назад команда не оставила шансов сопернику (2:0).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Нижегородцам явно нужно прибавлять в плане реализации.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы выиграли последний чемпионат Казахстана. На один пункт они опередили «Астану».

    Причем «Кайрат» в 24 поединках своего чемпионата настрелял 39 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Кайрат» минимально уступил «Иберии 1999».

    При этом до того команда подписала мировую с «Борацем» (0:0). А вот встреча с «Атырау» завершилась минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайрат» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Алмаатинцы на сборах пока не побеждают. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

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    Причем «Кайрат» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке казахи вполне способны преуспеть.

    Алмаатинцы в двух контрольных поединках не забили ни одной мяча. Да и поражение от грузин вышло весьма досадным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Алмаатинцы явно способны взломать оборону борца за выживание в РПЛ.

    Статистика для ставок

    • Алмаатинцы в 2 спаррингах не забили ни разу

    • «Пари НН» не побеждает с начала ноября

    • Нижегородцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 3.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.66 и 1.50.

    Прогноз: Алмаатинцы наверняка поднатореют в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.

    «Кайрат» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Кайрата» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.66

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    «Пари НН» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.02.2025. Прогнозы на футбол. Очередной прокол нижегородцев?
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