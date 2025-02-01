Джеррард, Билич и еще 3 известных тренера, которые провалились в Саудовской Аравии

Мы все знаем о таких известных игроках, как Джордан Хендерсон и Неймар, которые испытывали трудности после перехода в Саудовскую профессиональную лигу. Но что насчет тренеров, которые не смогли оправдать свою репутацию?

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард — не единственный тренер с громким именем, который не смог добиться результатов в Саудовской Аравии. Издание выбрало пять известных менеджеров, которые потерпели неудачу в Саудовской профессиональной лиге.

Стивен Джеррард

После увольнения из «Астон Виллы» Джеррард сменил элитный чемпионат на работу в «Аль-Иттифаке», где ему (предположительно) платили кучу денег.

К сожалению, его бывший партнер по «Ливерпулю» Джордан Хендерсон так и не прижился в клубе и быстро покинул его, в то время как бывший игрок «красных» Джорджиньо Вейналдум уже не тот игрок, которым был когда-то.

Джеррард привел клуб к шестому месту в течение своего единственного полного сезона, но результаты резко пошли на спад во второй год. Он покинул свой пост тренера после серии из одной победы (и семи поражений) в последних 11 матчах лиги.

Справедливости ради, хотя результаты были в лучшем случае неоднозначными, проделанная им работа не осталась незамеченной.

«Иногда дела идут не так, как планировалось, но прочный фундамент, который он помог построить, гарантирует светлое будущее в долгосрочной перспективе», — сказал президент клуба Самер Аль-Мисехал.

Стивен Джеррард globallookpress.com

«Он изменил клуб к лучшему, и это никогда не будет забыто. Это решение, принятое с взаимным уважением и согласием, отвечает наилучшим интересам как Стивена, так и клуба по мере нашего продвижения вперед».

Славен Билич

Опытный хорват был менеджером «Аль-Иттихада» вскоре после ухода из «Вест Хэма» в 2018 году, когда Саудовской Про-лиге уделялось очень мало внимания.

Он продержался там всего несколько месяцев на фоне неудачной кампании, во время которой клуб болтался в середине турнирной таблицы.

Славен Билич globallookpress.com

После коротких периодов в «Вест Бромвиче», «Бэйцзин Гоань» и «Уотфорде» (все из которх кажутся в разной степени более-менее успешными), Билич вернулся в Саудовскую Аравию летом 2023 года, чтобы возглавить менее известный «Аль-Фатех» — команду, которой не хватает звездной мощи, ведь их самым выдающимся игроком, вероятно, является бывший вингер «Барселоны» Кристиан Тельо.

Он привел их на почетное седьмое место, прежде чем по обоюдному согласию покинуть свой пост перед их провальной кампанией 2024–25, обрекшей команду на вылет.

Нуну Эшпириту Санту

Справедливости ради, назвать «провалом» его работу в Про-лиге было бы крайне сурово.

После своего короткого и неудачного пребывания в «Тоттенхэме», Нуну вернулся, приведя «Аль-Иттихад» к титулу чемпиона Саудовской Про-лиги в 2022–23 годах, его единственном полном сезоне там.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Прибытие Нуну на самом деле на шесть месяцев опередило приход в лигу его соотечественника Криштиану Роналду и на год — других суперзвездных новичков, таких как Неймар и Карим Бензема.

С меньшим количеством узнаваемых лиц его работа по приведению «Аль-Иттихада» к титулу — на пять очков впереди команды «Аль-Наср», усиленной Роналду — осталась немного незамеченной. Нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдаллах стал лучшим бомбардиром того года с 21 голом в лиге.

Несмотря на то, что «Аль-Иттихад» на его второй сезон укрепили такие подписания, как Бензема, Н'Голо Канте, Жота и Фабиньо, Нуну был уволен через несколько месяцев в кампании 2023-24 после серии плохих результатов. В частности, ходили слухи о ссоре с Бензема.

«Это решение было принято после всесторонней технической оценки прошлого этапа, в течение которого он отвечал за руководство первой футбольной командой», — говорится в кратком заявлении клуба.

Потеря «Аль-Иттихада» оказалась находкой для «Ноттингем Фореста».

Марсело Гальярдо

… Замена Нуну на арене «Кing Abdullah Sports City».

Было время в не столь далеком прошлом, когда про Гальярдо все говорили как про следующего топового тренера из Южной Америки.

Такие клубы, как «Барселона» и «Манчестер Сити», обсуждались как потенциальные направления после прекрасной работы, которую он проделал, приведя «Ривер Плейт» к бесчисленным трофеям, включая два Кубка Либертадорес.

Марсело Гальярдо и Карим Бензема globallookpress.com

Мы, конечно, поверили в эту шумиху, поэтому ощутили настоящее чувство разочарования, когда дальновидный аргентинец взял саудовские деньги и подписал контракт с «Аль-Иттахадом» на свою первую тренерскую должность после ухода с «Монументаль».

К сожалению, у него это не совсем получилось. Попытка «Аль-Иттихада» защитить свой титул потерпела крах, поскольку результаты стали еще хуже, чем в последние месяцы Нуну.

Гальярдо проиграл почти столько же игр, сколько и выиграл, в результате клуб занял крайне разочаровывающее пятое место, отстав на целых 42 очка от чемпионов из «Аль-Хиляля».

«Гальярдо допустил существенные ошибки, потребовав отстранения Бензема, что неприемлемо. Он является неотъемлемой частью проекта Саудовской Аравии и клуба», — заявил репортерам президент «Аль-Иттихада» Луай Назер.

Сейчас Гальярдо вернулся в «Ривер Плейт». У нас складывается впечатление, что европейские футбольные болельщики, возможно, никогда не получат возможности увидеть, из-за чего была вся эта шумиха.

Руди Гарсия

Бывший тренер «Лиона», «Марселя» и «Ромы» руководил «Аль-Насром», когда они подписали Роналду, но не продержался полный сезон и был освобожден от своих обязанностей к тому времени, когда они усилили команду такими игроками, как Марсело Брозович, Садио Мане и Эмерик Ляпорт.

Сообщается, что Гарсия разозлил Роналду, заявив, что один из его упущенных шансов «изменил ход матча» в проигранном «Аль-Иттихаду» Суперкубке Саудовской Аравии, и с этого момента все стало ясно.

Криштиану Роналду и Руди Гарсия globallookpress.com

«Я не удовлетворен игрой футболистов», — сказал Гарсия журналистам после очередного разочаровывающего результата в апреле 2023 года.

«Я просил их играть на том же уровне, что и в последней игре [победа со счетом 5:0 над "Аль-Адалахом"], но этого не произошло».

Четыре дня спустя его уволили.

Вскоре француз получил довольно спорное назначение на пост наставника чемпионов Серии А «Наполи» после ухода Лучано Спаллетти.

Это было непопулярное назначение с самого начала, и неудивительно, что он продержался всего 16 игр, прежде чем снова был отправлен в отставку.