В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Труа» на своем поле примет «Брест». Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Труа» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Труа»

Турнирное положение: «Труа» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Форон» и «Клюз Сьйонзье», а также дома «Мец» и «Ренн».

Команда по итогам 21-ти тура второго дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отрывом в два очка от зоны плей-офф за выживание в Лиге 2 (16-е место) и шесть баллов от зоны вылета (17-18-я позиции).

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб в своих стенах сумел одержать победу над «Каном» (3:0).

Перед этим в 20-м туре второго французского дивизиона коллектив на чужом поле остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Лаваля» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Труа» проиграл три раза при двух победах.

Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, что грядущий соперник явно превосходит их в классе.

Сирияк Ирье и Рено Рипар — лучшие бомбардир команды в Кубке Франции с двумя голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест», в отличие от соперника, пока прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ла Рош ВФ» и дома «Нант».

Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает восьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков, а также пять баллов от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от ПСЖ (2:5).

Перед этим в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов коллектив также крупно проиграл, когда опять-таки в домашних стенах не нашел контраргументов для «Реала» — 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брест» три раза проиграл, а выиграл лишь однажды.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, явное преимущество в классе все же сулит отличные перспективы на успех, пусть даже и на чужом поле.

Три гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Труа» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Труа» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Брест» проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их пяти последних домашних поединках.