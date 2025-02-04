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    Вылетит ли «Брест» из Кубка Франции?

    «Труа» — «Брест». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Брест»
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    Людовик Ажорк («Брест»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Труа» на своем поле примет «Брест». Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Труа» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 04 Февраля 2025 года

    Труа

  • Труа
    •  Труа 21:00 Брест

    Брест

  • Франция. Кубок
    •

    «Труа»

    Турнирное положение: «Труа» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Форон» и «Клюз Сьйонзье», а также дома «Мец» и «Ренн».

    Команда по итогам 21-ти тура второго дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отрывом в два очка от зоны плей-офф за выживание в Лиге 2 (16-е место) и шесть баллов от зоны вылета (17-18-я позиции).

    Труа — Брест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб в своих стенах сумел одержать победу над «Каном» (3:0).

    Перед этим в 20-м туре второго французского дивизиона коллектив на чужом поле остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Лаваля» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Труа» проиграл три раза при двух победах.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, что грядущий соперник явно превосходит их в классе.

    Сирияк Ирье и Рено Рипар — лучшие бомбардир команды в Кубке Франции с двумя голами.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест», в отличие от соперника, пока прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ла Рош ВФ» и дома «Нант».

    Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает восьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков, а также пять баллов от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от ПСЖ (2:5).

    Перед этим в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов коллектив также крупно проиграл, когда опять-таки в домашних стенах не нашел контраргументов для «Реала» — 0:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брест» три раза проиграл, а выиграл лишь однажды.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, явное преимущество в классе все же сулит отличные перспективы на успех, пусть даже и на чужом поле.

    Три гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Труа» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Труа» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Брест» проиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их пяти последних домашних поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, победа «Труа» — в 8.50. При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Труа».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55

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    «Труа» — «Брест»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Вылетит ли «Брест» из Кубка Франции?
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