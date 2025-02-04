Труа
Брест
«Труа»
Турнирное положение: «Труа» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Форон» и «Клюз Сьйонзье», а также дома «Мец» и «Ренн».
Команда по итогам 21-ти тура второго дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отрывом в два очка от зоны плей-офф за выживание в Лиге 2 (16-е место) и шесть баллов от зоны вылета (17-18-я позиции).
Труа — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб в своих стенах сумел одержать победу над «Каном» (3:0).
Перед этим в 20-м туре второго французского дивизиона коллектив на чужом поле остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Лаваля» со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Труа» проиграл три раза при двух победах.
Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, что грядущий соперник явно превосходит их в классе.
Сирияк Ирье и Рено Рипар — лучшие бомбардир команды в Кубке Франции с двумя голами.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест», в отличие от соперника, пока прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Ла Рош ВФ» и дома «Нант».
Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает восьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков, а также пять баллов от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от ПСЖ (2:5).
Перед этим в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов коллектив также крупно проиграл, когда опять-таки в домашних стенах не нашел контраргументов для «Реала» — 0:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брест» три раза проиграл, а выиграл лишь однажды.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, явное преимущество в классе все же сулит отличные перспективы на успех, пусть даже и на чужом поле.
Три гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Труа» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Труа» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Брест» проиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.
Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
- 3.10Челси — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: только одна команда забьет за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Труа».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55
Ставка: только одна команда забьет за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Труа».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55