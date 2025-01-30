Ференцварош
АЗ Алкмар
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» в таблице Лиги Европы находится на 22-м месте. У команды 9 очков.
В семи матчах «Ференцварош» одержал три победы. Также у клуба четыре поражения.
Ференцварош — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Ференцварош» в январе провел три матча, два из которых оказались товарищескими.
В 2025-м году официальная встреча была одна. 23 января «Ференцварош» в гостях играл с «Айнтрахтом» в рамках Лиги Европы. Клуб уступил в Германии со счетом 0:2.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В чемпионате Венгрии «Ференцварош» борется за чемпионство. Сейчас клуб занимает 2-е место в таблице.
На первом месте в чемпионате Венгрии идет «Пушкаш». От лидера «Ференцварош» отстает лишь на один балл.
В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. Но «Ференцварош» постарается хорошо сыграть дома. В случае победы команда опередит АЗ в таблице ЛЕ.
АЗ
Турнирное положение: АЗ в таблице Лиги Европы располагается на 14-й позиции. У клуба 11 очков по итогам семи матчей.
На данный момент АЗ одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Разница мячей составляет 10-9.
Последние матчи: АЗ в текущем месяце потерпел только одно поражение. Клуб 26 января уступил дома «Спарте» из Роттердама со счетом 1:2.
В 2025 году у АЗ уже есть одна победа в Лиге Европы. 23-го числа команда дома одолела «Рому» со счетом 1:0. Единственный гол забил Трой Пэрротт.
Состояние команды: АЗ в чемпионате Нидерландов борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Сейчас клуб находится на 6-й строчке. Набрано 34 очка в 20 матчах.
В последних пяти гостевых матчах АЗ ни разу не проиграл. Последний раз клуб уступал на выезде 2 ноября 2024 года. Тогда АЗ в Роттердаме разочаровал своих болельщиков во встрече с «Фейеноордом» (2:3).
Статистика для ставок
- В январе «Ференцварош» уступил «Айнтрахту» в Лиге Европы со счетом 0:2
- АЗ в текущем месяце потерпел только одно поражение
- В последних пяти гостевых матчах АЗ ни разу не уступил
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа АЗ — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.83.
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Прогноз: Оба клуба хотят успешно завершить общий этап Лиги Европы. Скорее всего, команды обменяются голами.
Ставка:обе забьют за 1.80.
Прогноз: До перерыва команды могут играть осторожно. Есть вероятность ничейного результата по итогам первого тайма.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.