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    «Енисей» — «Кыргызалтын». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Кыргызалтын»
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    Андрей Тихонов
    30 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Енисей» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Кыргызалтын», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы первого российского дивизиона.

    При этом «Енисей» на 10 зачетных баллов отстает от зоны стыков. А вот забила команда всего 23 мяча в 21 матче первенства.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Красноярцы переиграли «Ботев» Пловдив (2:1).

    При этом «Енисей» до того уверенно переиграл тульский «Арсенал» (2:0). А вот ранее команда подписала мировую с «Шинником» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Красноярцы нынче лишь набирают кондиции. Команда Андрея Тихонова только начала серию спаррингов.

    При этом «Енисей» победил в 2 своих последних матчах. Причем в обоих красноярцы забивали по 2 мяча.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Красноярцам нужно еще прибавлять в плане реализации.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провалила. Финишировав на 10 месте турнирной таблицы, она покинула высший киргизский дивизион.

    Причем «Кыргызалтын» в 27 поединках своего чемпионата настрелял лишь 19 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Кыргызалтын» минимально уступил «Алге».

    При этом до того команда не сумела одолеть «Алдиер» (0:0). А вот встреча с «Талантом» принесла минимальную викторию.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кыргызалтын» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Киргизы достаточно крепки, однако имеют серьезные проблемы в плане реализации. Команда забивает в среднем реже гола за матч.

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    Причем «Кыргызалтын» в среднем пропускает меньше 2 мячей за матч. Плюс ко всему, команда только начинает серию спаррингов.

    Киргизы за здорово живешь никому не сдаются. Хотя вылет из элиты явно не идет в плюс моральной составляющей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и полпреда первого российского дивизиона команда не боится.

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» не забивал в 2 своих последних поединках

    • «Енисей» победил в 2 последних матчах

    • Киргизы в среднем забивают реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: Обе команды слабовато атакуют, однако потенциально способны улучшить свою результативность.

    «Енисей» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и киргизы не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что подопечные Тихонова сумеют переиграть киргизов.

    Ставка: Победа «Енисея» за 2.15

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    «Енисей» — «Кыргызалтын»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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