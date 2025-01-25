«Борнмут» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в 23-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в еврокубки в этом сезоне.

Сейчас в активе «вишней» 37 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Борнмута смог забить 36 мячей, а в свои ворота пропустил 26.

Последние матчи: в прошлых турах «боском» разбил «Ньюкасл» (4:1) и сыграл вничью с «Челси» (2:2).

До этого борнмутцы разгромили «Вест Бромвич» (5:1) в Кубке Англии.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также «Борнмут» выиграл у «Эвертона» (1:0) в чемпионате страны.

Не сыграют: травмированы Хулиан Араужо, Эванилсон, Джеймс Хилл, Алекс Скотт, Маркос Сенеси, Луис Синистерра, Адам Смит, Хулио Солер, Маркус Тавернье и Энес Унал.

Состояние команды: в этом сезоне «Борнмут» постарается запрыгнуть в зону еврокубков. Сейчас подопечные Андони Ираолы показывают качественный футбол и точно могут на это претендовать.

Это будет огромным успехом для «Борнмута». В последние сезоны команда исключительно прогрессирует и дает бой всем грандам.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Форест» является главной сенсацией текущего сезона и даже претендует на чемпионский титул.

Команда из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир имеет в своем активе 44 очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице.

«Красные» 33 раза поразили ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «ловкие деревья» обыграли «Саутгемптон» (3:2) и сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1).

До этого же «лесники» обыграли «Лутон» (2:0) в Кубке Англии.

Не сыграют: в лазарете находится только Ибраим Сангаре.

Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту находятся просто в потрясающей форме и сметают всех на своем пути.

Точно можно сказать, что «Ноттингем Форест» пока что является главной сенсацией сезона во всем европейском футболе. Думается, что команде вполне по силам остаться в зоне Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Борнмут» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Ноттингем Форест» выиграл 8 из 9 последних матчей

В последнем очном матче в первом круге команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ноттингема» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: обе команды сейчас в потрясающей форме и не проигрывают, поэтому логично предположить, что будет ничья.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: думается, что команды будут играть осторожно, поэтому много голов не ждем.

Ставка: тотал меньше за 2.00.