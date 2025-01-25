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    Определят ли «Борнмут» и «Ноттингем Форест» сильнейшего?

    «Борнмут» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ноттингем Форест»
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    Крис Вуд («Ноттингем Форест»)
    «Борнмут» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в 23-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Января 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в еврокубки в этом сезоне.

    Сейчас в активе «вишней» 37 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

    Борнмут — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Борнмута смог забить 36 мячей, а в свои ворота пропустил 26.

    Последние матчи: в прошлых турах «боском» разбил «Ньюкасл» (4:1) и сыграл вничью с «Челси» (2:2).

    До этого борнмутцы разгромили «Вест Бромвич» (5:1) в Кубке Англии.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также «Борнмут» выиграл у «Эвертона» (1:0) в чемпионате страны.

    Не сыграют: травмированы Хулиан Араужо, Эванилсон, Джеймс Хилл, Алекс Скотт, Маркос Сенеси, Луис Синистерра, Адам Смит, Хулио Солер, Маркус Тавернье и Энес Унал.

    Состояние команды: в этом сезоне «Борнмут» постарается запрыгнуть в зону еврокубков. Сейчас подопечные Андони Ираолы показывают качественный футбол и точно могут на это претендовать.

    Это будет огромным успехом для «Борнмута». В последние сезоны команда исключительно прогрессирует и дает бой всем грандам.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Форест» является главной сенсацией текущего сезона и даже претендует на чемпионский титул.

    Команда из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир имеет в своем активе 44 очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице.

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    • «Красные» 33 раза поразили ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «ловкие деревья» обыграли «Саутгемптон» (3:2) и сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1).

    До этого же «лесники» обыграли «Лутон» (2:0) в Кубке Англии.

    Не сыграют: в лазарете находится только Ибраим Сангаре.

    Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту находятся просто в потрясающей форме и сметают всех на своем пути.

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    Точно можно сказать, что «Ноттингем Форест» пока что является главной сенсацией сезона во всем европейском футболе. Думается, что команде вполне по силам остаться в зоне Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • «Ноттингем Форест» выиграл 8 из 9 последних матчей

    • В последнем очном матче в первом круге команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ноттингема» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: обе команды сейчас в потрясающей форме и не проигрывают, поэтому логично предположить, что будет ничья.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: думается, что команды будут играть осторожно, поэтому много голов не ждем.

    Ставка: тотал меньше за 2.00.

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    «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Определят ли «Борнмут» и «Ноттингем Форест» сильнейшего?
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