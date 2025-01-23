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    Сумеет ли «Брага» переиграть бельгийцев?

    «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брага». Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Рикарду Орта
    23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Юнион» Сент-Жиллуаз и «Брага». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Юнион

  • Брюссель
    •  Юнион 23:00 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Турнирное положение: Бельгийцы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. Нынче команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз в 6 стартовых турах набрал 8 очков. А вот оборона команды выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 5 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Юнион» минимально обыграл «АХ Лёвен».

    При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз чуть ранее сумел переиграть «Шарлеруа» (2:1). А вот до того команда была бита «Антверпеном» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Бельгийцы постараются сохранить место в топ-24. Команда постарается сыграть как можно надежнее в обороне.

    Вообще, «Юнион» Сент-Жиллуаз традиционно успешно противостоит «Браге». В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бельгийцы намерены как можно плотнее закрепиться в зоне плей-офф.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Оружейники» нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 25 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брага» в 6 поединках Лиги Европы отличилась 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота португальцы пропустили 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Оружейники» минимально переиграли «Эштрелу».

    При этом до того команда с трудом одолела скромный «Лузитано» (2:1). Вот только поединок с «Бенфикой» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Матеус — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Оружейники» победили в двух своих последних матчах. А вот в Лиге Европы команда всеми силами постарается угодить в топ-24.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 7 очков.

    В кадровом плане «Брага» выглядит довольно выгодно. Вот только Рикарду Орта пока забил всего 4 мяча в чемпионате Португалии и 2 в Лиге Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Орта и компания явно активно понесутся в атаку.

    Статистика для ставок

    • «Брага» выиграла в 2 своих последних матчах

    • «Брага» в Лиге Европы забивает в среднем гол за матч

    • «Юнион» Сент-Жиллуаз в Лиге Европы в среднем забивает чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Португальцы в последних матчах заметно прибавили, да и хваленный Орта явно скажет свое веское слово.

    Бельгийцы имеют заметные сложности в плане реализации, да и оппонент максимально мотивирован подняться в топ-24.

    Ставка: Победа «Браги» за 3.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брага»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Брага» переиграть бельгийцев?
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