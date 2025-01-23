23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Юнион» Сент-Жиллуаз и «Брага». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Турнирное положение: Бельгийцы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. Нынче команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз в 6 стартовых турах набрал 8 очков. А вот оборона команды выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 5 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Юнион» минимально обыграл «АХ Лёвен».

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз чуть ранее сумел переиграть «Шарлеруа» (2:1). А вот до того команда была бита «Антверпеном» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Бельгийцы постараются сохранить место в топ-24. Команда постарается сыграть как можно надежнее в обороне.

Вообще, «Юнион» Сент-Жиллуаз традиционно успешно противостоит «Браге». В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бельгийцы намерены как можно плотнее закрепиться в зоне плей-офф.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 25 месте турнирной таблицы.

Причем «Брага» в 6 поединках Лиги Европы отличилась 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота португальцы пропустили 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Оружейники» минимально переиграли «Эштрелу».

При этом до того команда с трудом одолела скромный «Лузитано» (2:1). Вот только поединок с «Бенфикой» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Матеус — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Оружейники» победили в двух своих последних матчах. А вот в Лиге Европы команда всеми силами постарается угодить в топ-24.

В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 7 очков.

В кадровом плане «Брага» выглядит довольно выгодно. Вот только Рикарду Орта пока забил всего 4 мяча в чемпионате Португалии и 2 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Орта и компания явно активно понесутся в атаку.

Статистика для ставок

«Брага» выиграла в 2 своих последних матчах

«Брага» в Лиге Европы забивает в среднем гол за матч

«Юнион» Сент-Жиллуаз в Лиге Европы в среднем забивает чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Португальцы в последних матчах заметно прибавили, да и хваленный Орта явно скажет свое веское слово.

Бельгийцы имеют заметные сложности в плане реализации, да и оппонент максимально мотивирован подняться в топ-24.

Ставка: Победа «Браги» за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25