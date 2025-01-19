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    «Лечче» сразу несдобровать?!

    «Кальяри» — «Лечче». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Серия А, 19 января 2025 года

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    «Лечче»
    19 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы отчаянно бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 18 место турнирной таблицы.

    При этом «Кальяри» лишь на один зачетный пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза в 20 матчах Серии А.

    Кальяри — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сардинцы расписали мировую с «Миланом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Монце» (2:1). При этом чуть ранее сардинцы вчистую уступили сильному «Интеру» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Кальяри» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Сардинцы не проигрывали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

    Матчи против «Лечче» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Кальяри» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются выбраться из опасной зоны. Вот только сардинцам срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Волки» сражаются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лечче» в 20 матчах отправил всего лишь 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Волки» уверенно переиграли «Эмполи» (3:1).

    До того команда не смогла одолеть «Дженоа» (0:0). А вот поединок со скромным «Комо» завершился форменным провалом (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Медон Бериша, Антонио Галло, Кьалонда Гашпар, Хамза Рафия — травмированы.

    Состояние команды: «Волки» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Зато команда не проиграла в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Лечче» с натугой, но все же набирает очки. Вот только средняя результативность не достигает и гола за матч.

    А вот пропускают «волки» многовато. Да и лазарет команды все никак не опустеет, что никак не позволяет отдалиться от опасной зоны.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Волки» мотивированы зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • И те, и другие в среднем забивают реже гола за матч

    • «Лечче» не проигрывает сардинцам уже больше 13 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

    Прогноз: «Волки» крайне нестабильны, да и лазарет команды не думает пустеть.

    Сардинцы стабильностью не блещут, однако в родных стенах обязаны обыгрывать конкурента в борьбе за выживание.

    Ставка: Победа «Кальяри» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50

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    «Кальяри» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. «Лечче» сразу несдобровать?!
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