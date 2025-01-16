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    «Чайки» быстро заклюют «трактористов»

    «Ипсвич» — «Брайтон». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 16 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Брайтон»
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    «Ипсвич»
    16 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 22:30 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Трактористы» в нынешнем сезоне отчаянно бьются за выживание. На текущий момент они расположились на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ипсвич» слабовато атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 35 раз.

    Ипсвич Таун — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Трактористы» уверенно расправились с «Бристоль Роверс» (3:0).

    А вот до того команда расписала мировую с «Фулхэмом» (2:2). При этом крепкий «Челси» удалось обыграть весьма уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Конор Чаплин, Омари Жиро-Хатчинсон, Сэмми Смодич, Аксель Туанзебе — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Трактористы» отстают от спасительной 18 позиции лишь по дополнительным показателям. Да и пропускает команда в среднем чуть реже 2 голов за матч.

    Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ипсвич» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Трактористы» в последнее время заметно прибавили.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» нынче сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Брайтон» настрелял 30 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Чайки» под орех разделали «Норвич» (4:0).

    До того команда разошлась миром с «Арсеналом» (1:1). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эван Фергюсон, Джек Хиншелвуд, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер, Матс Виффер — травмированы.

    Состояние команды: «Брайтон» проводит довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.

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    При этом «Брайтон» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато отставание от заветной топ-6 составляет всего 6 очков.

    Команда не обыгрывает «Ипсвич» уже 9 с половиной лет. Плюс насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Чайки» априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Ипсвич» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

    • «Трактористы» в среднем забивают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Брайтон» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Чайки» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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    «Ипсвич» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.01.2025. Прогнозы на футбол. «Чайки» быстро заклюют «трактористов»
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