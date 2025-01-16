16 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» в нынешнем сезоне отчаянно бьются за выживание. На текущий момент они расположились на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Ипсвич» слабовато атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 35 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Трактористы» уверенно расправились с «Бристоль Роверс» (3:0).

А вот до того команда расписала мировую с «Фулхэмом» (2:2). При этом крепкий «Челси» удалось обыграть весьма уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Конор Чаплин, Омари Жиро-Хатчинсон, Сэмми Смодич, Аксель Туанзебе — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Трактористы» отстают от спасительной 18 позиции лишь по дополнительным показателям. Да и пропускает команда в среднем чуть реже 2 голов за матч.

Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ипсвич» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Трактористы» в последнее время заметно прибавили.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» нынче сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» настрелял 30 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Чайки» под орех разделали «Норвич» (4:0).

До того команда разошлась миром с «Арсеналом» (1:1). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Эван Фергюсон, Джек Хиншелвуд, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер, Матс Виффер — травмированы.

Состояние команды: «Брайтон» проводит довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.

При этом «Брайтон» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато отставание от заветной топ-6 составляет всего 6 очков.

Команда не обыгрывает «Ипсвич» уже 9 с половиной лет. Плюс насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Чайки» априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

Статистика для ставок

«Брайтон» не проигрывает 5 матчей кряду

«Ипсвич» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

«Трактористы» в среднем забивают аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Брайтон» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Чайки» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10