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    «Монпелье» добудет три очка

    «Монпелье» — «Анже». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Анже»
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    «Монпелье»
    12 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Анже». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2025 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:15 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» пока что твердо стоят на вылет. На текущий момент они окопались на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монпелье» слабовато атакует, отличившись 15 забитыми мячами в 16 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 39 раз.

    Монпелье — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Паладины» с минимальным счетом уступили «Лиону».

    А вот до того команда вылетела из Кубка Франции, разгромно уступив скромному «Ле Пюи» (0:4). При этом поединок с «Ниццей» завершился вничью (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «Монпелье» забил 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Никола Максимович, Арно Норден — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Паладины» на 7 очков отстают от спасительной 15 позиции. Да и пропускает команда в среднем более 2 голов за матч.

    Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Монпелье» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Паладинам» уже банально некуда отступать.

    «Анже»

    Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание в Лиге 1. Ныне она находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Анже» настрелял 16 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 16 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она уверенно переиграла «Брест» (2:0).

    До того команда в кубковой встрече одолела ФК 93 (1:0). А вот поединок с «Ренном» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Анже» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Анже» в среднем пропускает реже двух мячей за матч. А вот отрыв от опасной зоны измеряется всего одним зачетным пунктом.

    Команда не пропускала в двух своих последних поединках. А вот насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс «Анже» способен прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Анже» победил и не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Монпелье» в среднем пропускает более 2 мячей за матч

    • «Анже» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.

    Прогноз: «Монпелье» уже некуда отступать, так что нужно максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и соперник не столь стабилен.

    Ставка: Победа «Монпелье» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    «Монпелье» — «Анже»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «Монпелье» добудет три очка
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