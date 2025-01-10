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    Добудет ли «Дамак» три очка?

    «Аль-Раед» — «Дамак». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 10 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Раед» — «Дамак»
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    «Дамак»
    10 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Раед» и «Дамак». Начало игры — в 18:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Раед» — «Дамак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 10 Января 2025 года

    Аль-Раед

  • Бурайда
    •  Аль-Раед 18:05 Дамак

    Дамак

  • Хамис-Мушайт
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    «Аль-Раед»

    Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. На текущий момент она расположилась на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

    При этом «Аль-Раед» слабовато атакует, отличившись 18 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Раед» в серии пенальти одолел «Аль-Джабалайн».

    При этом до того команда уступила «Аль-Хилялю» (2:3). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Раед» всего на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. Да и не побеждала команда в трех своих последних матчах.

    Поединки с «Дамаком» для команды исторически проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «Аль-Раед» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда уж точно способна прибавить в плане реализации.

    «Дамак»

    Турнирное положение: «Дамак» в текущем сезоне выступает неровно. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Дамак» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 13 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Фейхой» принесла паритет (2:2).

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (0:2). А вот поединок с «Аль-Холудом» принес три очка (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дамак» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дамак» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

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    При этом «Дамак» лишь на 6 пунктов опережает зону вылета. А вот оборона команды дает результативные сбои почти 2 раза за матч.

    Зато команда уже полтора года не проигрывает «Аль-Раеду». Да и в плане реализации у нее все достаточно позитивно.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и некоторые резервы для улучшения результатов имеются.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще раза за матч

    • «Аль-Раед» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Дамак» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дамак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Дамак» неплох в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.

    «Аль-Раед» нынче нестабилен, да и оборона команды нередко совершает простейшие ошибки.

    Ставка: Победа «Дамака» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

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    «Аль-Раед» — «Дамак»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Дамак» три очка?
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