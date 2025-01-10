10 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Раед» и «Дамак». Начало игры — в 18:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Раед» — «Дамак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Раед»

Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. На текущий момент она расположилась на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

При этом «Аль-Раед» слабовато атакует, отличившись 18 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Раед» в серии пенальти одолел «Аль-Джабалайн».

При этом до того команда уступила «Аль-Хилялю» (2:3). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Раед» всего на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. Да и не побеждала команда в трех своих последних матчах.

Поединки с «Дамаком» для команды исторически проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «Аль-Раед» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда уж точно способна прибавить в плане реализации.

«Дамак»

Турнирное положение: «Дамак» в текущем сезоне выступает неровно. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Дамак» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Фейхой» принесла паритет (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (0:2). А вот поединок с «Аль-Холудом» принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дамак» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дамак» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Дамак» лишь на 6 пунктов опережает зону вылета. А вот оборона команды дает результативные сбои почти 2 раза за матч.

Зато команда уже полтора года не проигрывает «Аль-Раеду». Да и в плане реализации у нее все достаточно позитивно.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и некоторые резервы для улучшения результатов имеются.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще раза за матч

«Аль-Раед» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Дамак» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дамак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Дамак» неплох в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.

«Аль-Раед» нынче нестабилен, да и оборона команды нередко совершает простейшие ошибки.

Ставка: Победа «Дамака» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00