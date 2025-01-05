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    «Парма» привезет очки из Турина?

    «Торино» — «Парма». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 5 января 2025 года

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    «Парма»
    5 января в 19-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле сыграет против «Пармы». Начало матча запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Января 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 20:00 Парма

    Парма

  • Парма
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    «Торино»

    Турнирное положение: Клуб из Турина с 20 очками разместился на 11 строке в таблице, оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

    «Торино» отпраздновал пять викторий, пять матчей свел миром и потерпел восемь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 19:24.

    Торино — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Быки» в минувшем туре первенства в гостях расписали мировую с «Удинезе» 2:2, уступая по ходу игры 0:2. Игровым днем ранее они в родных стенах потерпели фиаско со счетом 0:2 от «Болоньи» и расписали в Генуе мировую 0:0 с «Дженоа».

    Не сыграют: Дуван Сапата, Перр Схюрс и Эмирхан Ильхан — вне игры.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Торино» скромно провел свое отрезок из предыдущих девяти игр в рамках Серии А. В этот период туринцы смогли отпраздновать лишь одну викторию, три поединка завершили мировыми исходами и потерпели аж пять проигрышей. И во всех поединках, в которых «бордовые» уступили, они не смогли забить ни одного гола. Всего же в данном 9-матчевом отрезке команда не смогла отличиться аж в шести случаях.

    «Парма»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 18 зачетными пунктами идет на пару строк ниже предстоящего противника, опережая зону вылета всего на четыре пункта.

    «Парма» выиграла четыре поединка из 18 проведенных, шесть встреч свела вничью и восемь раз проиграла, разница мячей составляет 25:34.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Крестоносцы» в прошлом туре на своем поле смогли обыграть аутсайдера «Монцу» со счетом 2:1. А до этого они уступили в трех поединках кряду, потерпев фиаско в Милане от «Интера» со счетом 1:3, дома от «Вероны» 2:3 и в Риме от «ромы» 0:5.

    Не сыграют: Энрико Дель Прато, Матиас Эстевес, Бернабе Гарсия и Матейз Ковальский не помогут своей команде.

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    Состояние команды: «Парма» смогла выиграть свой предыдущий матч, но одолела она в нем дома главного аутсайдера лиги. Ранее команда проиграла свои три предыдущих поединка чемпионата, пропуская в каждой из игр по три и более мячей. До этого же команда смогла выиграть два матча из трех проведенных в Серии А при одном проигрыше. И стоит отметить, что коллектив только дважды из 11 предыдущих встреч уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Торино» выиграл лишь один матч чемпионата из девяти предыдущих при пяти фиаско

    • У «Пармы» три фиаско в четырех минувших играх и одна победа

    • Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2020/21. И тогда дважды выиграл «Торино» — 1:0 и 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Торино» букмекеры дают коэффициент 1.95. Ничья оценена в 3.62, а победа «Пармы» оценена в 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что отличиться смогут обе стороны, ведь «быки» дома неплохо играют в завершающей стадии, а «Парма» в текущем сезоне редко когда уходит с поля без гола.

    Рекомендуемая ставка: обе забью за 1.87.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на непроигрыш «крестоносцев», так как «бордовые» совсем не радуют своих фанов викториями в последнее время.

    Ставка: Х2 за 1.93.

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    «Торино» — «Парма»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. «Парма» привезет очки из Турина?
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