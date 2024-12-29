29 декабря в 24-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: после 23 матчей «Шеффилд Юнайтед» лидирует в таблице Чемпионшипа вместе с «Лидсом», имея по 48 очков.

Последние матчи: в 23-м туре «Шеффилд Юнайтед» уступил на своем поле прямому конкуренту «Бернли» со счетом 0:2. Игра получилась не самой зрелищной и абсолютно равной, но в реализации больше преуспел соперник, забивший в каждом из таймов.

Ранее была была гостевая победа над «Кардиффом» (2:0) и домашняя над «Плимутом» (2:0).

Не сыграют: травмирован защитник Аким Фамево.

Состояние команды: команда Криса Уайлдера продолжает быть одним из главных фаворитов на выход в АПЛ. Первый круг она прошла очень уверенно и является одним из лидеров по пропущенным мячам (13), забивая при этом тоже немало (32). Половина состава играла в прошлом сезоне в АПЛ, поэтому вряд ли команда сдаст во второй части чемпионата с ее то опытом.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: сейчас «Вест Бромвич» идет восьмым в таблице Чемпионшипа с 35 очками.

Последние матчи: в предыдущем туре команда проиграла в гостях «Дерби» со счетом 1:2. Игра получилась равной, но соперник показал отличную реализацию, забив оба своих голевых момента. «Вест Бромвич» смог забить единственный мяч только на 81-й минуте, отличился Диангана.

До этого была победа дома над «Бристоль Сити» (2:0) и поражение в гостях от «Уотфорда» (1:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: недавно команда лишилась главного тренера Карлоса Корберана, испанец пошел на повышение в «Валенсию». В прошлом матче «Вест Бромвичем» руководил его бывший игрок Крис Брант. На данный момент команда находится на перепутье и руководство еще не определилось с кандидатурой главного тренера.

Статистика для ставок

В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 2:2

В сезоне 2022/23 обе встречи выиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0

Годом ранее соперники обменялись домашними победами (1:0 и 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шеффилд Юнайтед» дают 2,02, а на «Вест Бромвич» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» лучше играет на своем поле и обязан реабилитироваться после поражения в последнем туре пока «Вест Бромвич» находится на перепутье и ожидает новый вектор развития. В конце концов «ШЮ» просто сильнее и имеет гораздо более мощный и опытный состав.

Основная ставка: победа хозяев за 2,02.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Шеффилд Юнайтед» выиграет с форой -1 за 2,90.