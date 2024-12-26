26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Специя» и «Мантова». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Специя» — «Мантова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Специя»

Турнирное положение: «Специя» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на второй позиции, которая напрямую выводит в элитный дивизион.

Команда на шесть очков отстает от лидера первенства «Сассуоло», а также лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Пизу».

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле одержал минимальную победу над «Катандзаро» (1:0).

Перед этим коллектив потерял очки, когда в рамках предыдущего тура в чужих стенах разошелся миром с «Сампдорией» с результатом 0:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Специя» выиграла пять раз при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о неплохой форме хозяев, что вместе с преимуществом в своем классе, а также фактором своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Франческо Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с девятью голами.

«Мантова»

Турнирное положение: «Мантова» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 22 балла и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию, отставая только на один балл от зоны плей-офф за повышение в классе (3-8-е места), а также на четыре очка опережая зону плей-офф за право остаться во втором дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле одержал победу над «Фрозиноне» (3:1).

Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив набрал лишь один балл, когда в чужих стенах со счетом 2:2 разошелся миром с «Зюйдтиролем» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Мантова» выиграла лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть то, что соперник все же нередко оступается.

Давиде Брагантини — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии B с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Специи» забивали меньше 2,5 голов

в семи последних матчах «Специи» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Мантова» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.95, победа «Мантовы» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, надежность обороны фаворита — лучшей в лиге — должна стать решающим фактором.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.

Ставка: «Специя» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.15