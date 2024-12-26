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    Приблизится ли «Пиза» к «Сассуоло»?

    «Пиза» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, итальянскую Серию B, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пиза» — «Сассуоло»
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    Арман Лорьянте
    26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Пиза» и «Сассуоло». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пиза» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2024 года

    Пиза

  • Италия. Серия B
    •  Пиза 14:30 Сассуоло

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •

    «Пиза»

    Турнирное положение: «Пиза» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на третьей позиции в зоне плей-офф за повышение в классе.

    Команда по дополнительным показателям уступает «Специи», которая занимает вторую, проходную в элитный дивизион строчку, а также на шесть очков отстает от лидера — нынешнего соперника.

    Пиза — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Модены» (0:1).

    Перед этим «Башни» сумели набрать три очка, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались сильнее «Бари» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Пиза» выиграла лишь два раза при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме хозяев, тем не менее, важность исхода грядущей дуэли вкупе с фактором своего поля могут мотивировать их настолько сильно, что они способны выиграть.

    Александер Линд и Маттео Трамони — лучшие бомбардиры команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Сассуоло» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 18 баллов и пока что выглядит первым претендентом на повышение в классе.

    Команда занимает первую позицию, опережая своего ближайшего преследователя в лице «Специи», а также нынешнего соперника на шесть очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле одержал победу над «Палермо» (2:1).

    Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона «нероверди» также набрали три очка, когда в чужих стенах с аналогичным счетом обыграли «Фрозиноне» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Сассуоло» выиграл трижды, а в восьми последних — семь раз при одном поражении.

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    Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть небольшой перевес соперника в классе.

    Арман Лорьянте — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии B с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Пизы» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Сассуоло» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Сассуоло» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Пизы» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из восьми последних матчей.

    Ставка: «Сассуоло» победит за 2.55

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    «Пиза» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Пиза» к «Сассуоло»?
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