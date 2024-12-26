26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Пиза» и «Сассуоло». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пиза» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на третьей позиции в зоне плей-офф за повышение в классе.

Команда по дополнительным показателям уступает «Специи», которая занимает вторую, проходную в элитный дивизион строчку, а также на шесть очков отстает от лидера — нынешнего соперника.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Модены» (0:1).

Перед этим «Башни» сумели набрать три очка, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались сильнее «Бари» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Пиза» выиграла лишь два раза при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме хозяев, тем не менее, важность исхода грядущей дуэли вкупе с фактором своего поля могут мотивировать их настолько сильно, что они способны выиграть.

Александер Линд и Маттео Трамони — лучшие бомбардиры команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 18 баллов и пока что выглядит первым претендентом на повышение в классе.

Команда занимает первую позицию, опережая своего ближайшего преследователя в лице «Специи», а также нынешнего соперника на шесть очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле одержал победу над «Палермо» (2:1).

Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона «нероверди» также набрали три очка, когда в чужих стенах с аналогичным счетом обыграли «Фрозиноне» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Сассуоло» выиграл трижды, а в восьми последних — семь раз при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть небольшой перевес соперника в классе.

Арман Лорьянте — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии B с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Пизы» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Сассуоло» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Сассуоло» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Пизы» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из восьми последних матчей.

Ставка: «Сассуоло» победит за 2.55