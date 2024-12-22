«Жил Висенте» на своем поле примет «Спортинг» в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 22 декабря и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: команда из города Барселуш является середняком португальского чемпионата.

«Красные» за 14 матчей смогли набрать 16 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Примейра-лиги.

У «Жил Висенте» сейчас 17 забитых мячей и 24 пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах подопечные Тозе Марреку смогли переиграть «Фаренсе» (1:0) и «Насьонал» (2:1).

До этого же барселушский коллектив крупно проиграл «Витории Гимарайнш» (0:4).

Прогнозы и ставки на футбол

Также «Жил Висенте» смог выиграть у «Вилы Реала» (2:0) и вышел в 1/8 финала Кубка страны.

Не сыграют: травмирован Сфефело Ситоле, а дисквалифицирован Кауэ.

Состояние команды: в последнее время коллектив выступает достаточно неплохо. В целом же «Жил Висенте» является середняком лиги, с которым особо легко никому не бывает.

Учитывая, что в прошлом сезоне команда стала 12-й, то думается, что задачей является финишировать немного выше в турнирной таблице.

«Спортинг»

Турнирное положение: команда из Лиссабона является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионский титул.

Лиссабонский коллектив сейчас имеет в своем активе 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Лиссабонцы смогли забить целых 43 (больше всех в лиге) мяча, а пропустили всего 10.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Португалии переиграла «Боавишту» (3:2).

До этого же «зелено-белые» проиграли «Морейренси» (1:2) и «Санта Кларе» (0:1).

Также столичный коллектив проиграли «Арсеналу» (1:5) и «Брюгге» (1:2) в Лиге чемпионов, но выиграл у «Санта Клары» (2:1) в Кубке Португалии.

Не сыграют: в лазарете «львов» находятся Даниэль Браганса, Хидемаса Морита и Нуну Сантуш.

Состояние команды: совсем недавно в «Спортинге» сменился тренер. На смену Рубену Амориму, который перебрался в «Манчестер Юнайтед», пришел Жуан Перейра. После этого у команды и начались проблемы, хотя до этого она уверенно лидировала в турнирной таблице.

Сейчас «Спортинг» является действующим чемпионом Португалии и намерен сделать все, чтобы сохранить титул у себя. Конечно, у него есть все для этого, но «Бенфика» и «Порту» тоже не дремлют.

Статистика для ставок

«Жил Висенте» на протяжении 10 матчей не играет вничью

«Спортинг» проиграл 4 из последних 6 матчей во всех турнирах

В последнем очном противостоянии команд 12 апреля «Спортинг» разгромил «Жил Висенте» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.35. Ничья — в 5.30, победа «Жил Висенте» — в 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Спортинг», конечно, сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Спортинга» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: команды в последнее время почти всегда забивают, поэтому поставим на результативный матч.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.