20 декабря в 22-м туре английского Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Дерби». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Дерби», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: Недавний представитель АПЛ с 22 набранными очками разместился в нижней части таблицы и всего на пять пунктов опережает зону вылета.

«Лутон Таун» выиграл только шесть встреч из 21 проведенной, четыре матча свел вничью и 11 поединков проиграл, разница мячей составляет 23:37.

Последние матчи: «Шляпники» в минувшем туре первенства потерпели гостевое фиаско от «Блэкберна» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще до перерыва. В предыдущих же двух поединках Чемпионшипа они на своей территории поделили очки с «Суонси» 1:1 и одолели «Сток Сити» 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Лутон Таун» за свои пять последних игр в чемпионате проиграл в трех из них, каждый раз уступая на выезде с разницей в два и более мячей, и не забив в двух случаях. Также за этот промежуток времени коллектив раз победил и расписал одну мировую. А до этой серии команда уступила лишь раз за четыре игры и дважды победила в этом отрезке.

«Дерби»

Турнирное положение: Данный коллектив в таблице Чемпионшипа идет немного выше предстоящего оппонента, имея в активе на два балла больше.

«Дерби» по шесть раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также потерпел девять фиаско, забил и пропустил по 26 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Бараны» смогли выиграть свой предыдущий поединок, разгромив на своем поле аутсайдера «Портсмут» со счетом 4:0, забив еще к 30-й минуте три мяча. Перед этим они на выезде сыграли вничью 0:0 с «Бернли», прервав тем самым серию и трех фиаско подряд.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Дерби» вышел победителем из своего минувшего поединка. И этой викторией команда смогла прервать свою длительную серию без викторий, в которой расписала три мировых результата и потерпела такое же количество проигрышей. И отметим, что коллектив не забивал лишь дважды за предыдущие свои 13 встреч в чемпионате.

Статистика для ставок

«Лутон Таун» дома не проигрывает уже на протяжении пяти игр, выиграв три из них

«Дерби» в гостях выиграл лишь один матч из 11 и шесть раз проиграл

«Лутон Таун» одолел «Дерби» в трех предыдущих домашних поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лутона» — 2.11, победа «Дерби» — 3.50, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Ставим в этом противостоянии на победу «Лутона», который неплохо провел свой последний домашний отрезок. Да и к тому же на своем поле обыгрывал «Дерби» в трех предыдущих матчах.

Рекомендуемая ставка: победа «Лутона» за 2.11.

Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим обмен забитыми мячами, ведь оба коллектива отличались почти в каждой игре за последнее время.

Ставка: обе забьют за 1.91.