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    «Лутон Таун» снова одолеет «Дерби» в домашнем матче?

    «Лутон Таун» — «Дерби». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Дерби»
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    «Лутон Таун»
    20 декабря в 22-м туре английского Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Дерби». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Дерби», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Декабря 2024 года

    Лутон Таун

  • Лутон
    •  Лутон Таун 23:00 Дерби Каунти

    Дерби Каунти

  • Дерби
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    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: Недавний представитель АПЛ с 22 набранными очками разместился в нижней части таблицы и всего на пять пунктов опережает зону вылета.

    «Лутон Таун» выиграл только шесть встреч из 21 проведенной, четыре матча свел вничью и 11 поединков проиграл, разница мячей составляет 23:37.

    Лутон Таун — Дерби Каунти: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Шляпники» в минувшем туре первенства потерпели гостевое фиаско от «Блэкберна» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще до перерыва. В предыдущих же двух поединках Чемпионшипа они на своей территории поделили очки с «Суонси» 1:1 и одолели «Сток Сити» 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Лутон Таун» за свои пять последних игр в чемпионате проиграл в трех из них, каждый раз уступая на выезде с разницей в два и более мячей, и не забив в двух случаях. Также за этот промежуток времени коллектив раз победил и расписал одну мировую. А до этой серии команда уступила лишь раз за четыре игры и дважды победила в этом отрезке.

    «Дерби»

    Турнирное положение: Данный коллектив в таблице Чемпионшипа идет немного выше предстоящего оппонента, имея в активе на два балла больше.

    «Дерби» по шесть раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также потерпел девять фиаско, забил и пропустил по 26 мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Бараны» смогли выиграть свой предыдущий поединок, разгромив на своем поле аутсайдера «Портсмут» со счетом 4:0, забив еще к 30-й минуте три мяча. Перед этим они на выезде сыграли вничью 0:0 с «Бернли», прервав тем самым серию и трех фиаско подряд.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Дерби» вышел победителем из своего минувшего поединка. И этой викторией команда смогла прервать свою длительную серию без викторий, в которой расписала три мировых результата и потерпела такое же количество проигрышей. И отметим, что коллектив не забивал лишь дважды за предыдущие свои 13 встреч в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Лутон Таун» дома не проигрывает уже на протяжении пяти игр, выиграв три из них

    • «Дерби» в гостях выиграл лишь один матч из 11 и шесть раз проиграл

    • «Лутон Таун» одолел «Дерби» в трех предыдущих домашних поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лутона» — 2.11, победа «Дерби» — 3.50, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: Ставим в этом противостоянии на победу «Лутона», который неплохо провел свой последний домашний отрезок. Да и к тому же на своем поле обыгрывал «Дерби» в трех предыдущих матчах.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лутона» за 2.11.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим обмен забитыми мячами, ведь оба коллектива отличались почти в каждой игре за последнее время.

    Ставка: обе забьют за 1.91.

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    «Лутон Таун» — «Дерби»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на футбол. «Лутон Таун» снова одолеет «Дерби» в домашнем матче?
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