«Хартс» сыграет против «Петрокуба» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 23 место с активом в 6 очков.

Последние матчи: «Хартс» не смог выиграть у датчан «Копенгагена» (0:2).

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики, Стивен Кингсли получил мышечную травму.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Хартс» одержал две победы и три поединка проиграл.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, набрав 1 очко. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 35 строчку в ЛК.

Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Петрокуб» уступил «Копенгагену» из Дании (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В Лиге конференций «Петрокуб» так и не смог пока одержать победы. В четырёх матчах чемпион Молдавии сыграл лишь одну встречу вничью, в остальных потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Петрокуб» занимает 35 место в Лиге конференций

«Хартс» занимает 23 место в Лиге конференций

«Хартс» и «Петрокуб» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.90, а победа «Петрокуба» — в 13.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 2.08 соответственно.

Прогноз: «Хартс» находится в средней части турнирной таблицы, шотландцы способны сыграть в атакующий футбол. Мы рискнём в пользу того, что «Хартс»сможеть забить «Петрокубу» и выиграть у чемпиона Молдавии матч.

Ставка: Фора «Хартса» (-1.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.79.