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    «Хартс» шагнёт в плей-офф Лиги конференций?

    «Хартс» — «Петрокуб». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Петрокуб»
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    «Хартс» — «Виктория»
    «Хартс» сыграет против «Петрокуба» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Хартс

  • Эдинбург
    •  Хартс 23:00 Петрокуб

    Петрокуб

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Хартс»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 23 место с активом в 6 очков.

    Последние матчи: «Хартс» не смог выиграть у датчан «Копенгагена» (0:2).

    Хартс — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики, Стивен Кингсли получил мышечную травму.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Хартс» одержал две победы и три поединка проиграл.

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, набрав 1 очко. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 35 строчку в ЛК.

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    • Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Петрокуб» уступил «Копенгагену» из Дании (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В Лиге конференций «Петрокуб» так и не смог пока одержать победы. В четырёх матчах чемпион Молдавии сыграл лишь одну встречу вничью, в остальных потерпел поражение.

    Статистика для ставок

    • «Петрокуб» занимает 35 место в Лиге конференций

    • «Хартс» занимает 23 место в Лиге конференций

    • «Хартс» и «Петрокуб» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.90, а победа «Петрокуба» — в 13.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: «Хартс» находится в средней части турнирной таблицы, шотландцы способны сыграть в атакующий футбол. Мы рискнём в пользу того, что «Хартс»сможеть забить «Петрокубу» и выиграть у чемпиона Молдавии матч.

    Ставка: Фора «Хартса» (-1.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.79.

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    «Хартс» — «Петрокуб»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. «Хартс» шагнёт в плей-офф Лиги конференций?
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