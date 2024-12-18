В рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле примет ПСЖ. Поединок пройдет 18 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в Лиге 1 с 30-ю очками в активе после 15-и туров. «Монако» отстает от ПСЖ (1-е место) на 7 баллов.

Команда также занимает 3-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав 17 очков дома из 24-х возможных. При родных трибунах «Монако» за 8 матчей пропустил только 6 мячей.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда сыграла вничью с «Реймсом» (0:0), а до этого «Монако» уступило «Арсеналу» (0:3) в Лиге чемпионов, пропуская голы в каждом тайме.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда обыграла только «Тулузу» (2:0) в Лиге 1, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Монако» пропустил 8 голов при 5-и забитых.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Мамаду Кулибали, Эдан Диоп, Радослав Маецкий, Кристиан Мависса Элеби и Денис Закария (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Монако» частенько теряет очки в Лиге 1, отдаляясь от ПСЖ. Отрыв в 7 очков не так уж и легко отыграть, поэтому команде необходимо побеждать парижан в предстоящем матче.

Российский нападающий «Монако» Александр Головин уже набрал форму после травмы и показывает отличную игру. В последних 6-и встречах футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане занимают 1-е место в таблице чемпионата Франции с 37-ю баллами после 15-и туров. ПСЖ опережает ближайших преследователей на 7 очков.

К тому же, команда отлично действует на чужом поле, набрав 15 очков из 21-го возможного. ПСЖ уступает по этому показателю только «Марселю» в чемпионате Франции.

Последние матчи: В прошедшей встрече парижане уверенно обыграли «Лион» (3:1), а до этого разгромили «РБ Зальцбург» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов, полностью нейтрализовав соперника.

В нынешнем сезоне Лиги 1 ПСЖ не проиграл ни одного матча. За 15 встреч команда 11 раз победила и четырежды сыграла вничью. В последних встречах парижане делили очки с «Осером» (0:0) и «Нантом» (1:1).

Не сыграют: Преснел Кимпембе (восстанавливается) и Рандаль Коло Муани (решение тренера).

Состояние команды: ПСЖ попал в небольшой кризис, заканчивая свои матчи в Лиге 1 ничейным результатом. Парижане вполне могут развалиться и во встрече против «Монако».

Интересно, что в последних 5-и очных матчах ПСЖ обыгрывал предстоящего соперника лишь 1 раз, дважды проиграл и столько же раз сыграл вничью.

Статистика для ставок

ПСЖ не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Лиги 1

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Монако» выиграл только однажды

В последних 5-и очных встречах ПСЖ обыгрывал «Монако» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.85, победа «Монако» — 3.95, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в предстоящем матче.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: «Монако» точно забьет хотя бы один гол. ПСЖ может сыграть не очень здорово на своей половине поля.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1 больше за 1.78.