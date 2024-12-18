Монако
ПСЖ
«Монако»
Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в Лиге 1 с 30-ю очками в активе после 15-и туров. «Монако» отстает от ПСЖ (1-е место) на 7 баллов.
Команда также занимает 3-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав 17 очков дома из 24-х возможных. При родных трибунах «Монако» за 8 матчей пропустил только 6 мячей.
Монако — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда сыграла вничью с «Реймсом» (0:0), а до этого «Монако» уступило «Арсеналу» (0:3) в Лиге чемпионов, пропуская голы в каждом тайме.
В последних 5-и матчах во всех турнирах команда обыграла только «Тулузу» (2:0) в Лиге 1, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Монако» пропустил 8 голов при 5-и забитых.
Не сыграют: Мамаду Кулибали, Эдан Диоп, Радослав Маецкий, Кристиан Мависса Элеби и Денис Закария (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Монако» частенько теряет очки в Лиге 1, отдаляясь от ПСЖ. Отрыв в 7 очков не так уж и легко отыграть, поэтому команде необходимо побеждать парижан в предстоящем матче.
Российский нападающий «Монако» Александр Головин уже набрал форму после травмы и показывает отличную игру. В последних 6-и встречах футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане занимают 1-е место в таблице чемпионата Франции с 37-ю баллами после 15-и туров. ПСЖ опережает ближайших преследователей на 7 очков.
К тому же, команда отлично действует на чужом поле, набрав 15 очков из 21-го возможного. ПСЖ уступает по этому показателю только «Марселю» в чемпионате Франции.
Последние матчи: В прошедшей встрече парижане уверенно обыграли «Лион» (3:1), а до этого разгромили «РБ Зальцбург» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов, полностью нейтрализовав соперника.
В нынешнем сезоне Лиги 1 ПСЖ не проиграл ни одного матча. За 15 встреч команда 11 раз победила и четырежды сыграла вничью. В последних встречах парижане делили очки с «Осером» (0:0) и «Нантом» (1:1).
Не сыграют: Преснел Кимпембе (восстанавливается) и Рандаль Коло Муани (решение тренера).
Состояние команды: ПСЖ попал в небольшой кризис, заканчивая свои матчи в Лиге 1 ничейным результатом. Парижане вполне могут развалиться и во встрече против «Монако».
Интересно, что в последних 5-и очных матчах ПСЖ обыгрывал предстоящего соперника лишь 1 раз, дважды проиграл и столько же раз сыграл вничью.
Статистика для ставок
- ПСЖ не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Лиги 1
- В последних 5-и матчах во всех турнирах «Монако» выиграл только однажды
- В последних 5-и очных встречах ПСЖ обыгрывал «Монако» только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.85, победа «Монако» — 3.95, ничья — 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.02Реал — Пачука: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в предстоящем матче.
Ставка: Ничья за 3.80.
Прогноз: «Монако» точно забьет хотя бы один гол. ПСЖ может сыграть не очень здорово на своей половине поля.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1 больше за 1.78.