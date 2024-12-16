Лига 1. ПСЖ уходит в отрыв

«Марсель» и «Монако» потеряли очки в прошедшем туре французского первенства и позволили ПСЖ уйти в единоличное лидерство, выбыв из чемпионской гонки.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 15 тура во французской Лиге 1 произошли всего два изменения. На 9 место чемпионата поднялась «Тулуза», которой удалось обойти в турнирной таблице «Реймс».

Календарь и таблица Лиги 1

Местами поменялись также «Страсбург» и «Нант», которые расположились на 13 и 14 местах соответственно.

ПСЖ вне конкуренции

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» в этом сезоне выступает пока без поражений. В Лиге 1 парижане провели 15 матчей, одержав 11 побед и сыграв 4 встречи вничью.

В рамках 15 тура «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» (3:1). В составе парижан по голу забили Усман Дембеле, Витинья и Гонсалу Рамуш.

Таким образом ПСЖ набрал 37 очков, сохранив первое место в чемпионате.

Упущенные возможности «Марселя» и «Монако»

Следом в турнирной таблице расположились «Марсель» и «Монако», которые набрали 30 очков, оба клуба потеряли пункты в 15 туре чемпионата.

«Монако» — «Гавр» globallookpress.com

«Марсель» в 15 туре Лиги 1 обменялся голами с «Лиллем» (1:1). «Монако» в свою очередь разошёлся миром с «Реймсом» (0:0).

К слову, «Лилль» несмотря на потерянные пункты, занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 4 место с активом 27 баллов. «Лион», который проиграл «Пари Сен-Жермену» расположился 5 строчке, аккумулировав 25 пунктов.

«Ницца» globallookpress.com

В топ-5 французской Лиги входит «Ницца», которая набрала 24 очка после сыгранных 15 матчей чемпионата. «Орлята» в гостевой игре с «Монпелье» сыграли вничью (2:2).

Зона вылета

В зоне вылета осталось всё без изменений: «Сент-Этьен» на 16 месте с 13 пунктами в активе. Команда проиграла «Тулузе» (1:2).

На 17 строчке Лиги 1 расположился «Гавр», у которого набрано 12 очков, клуб проиграл «Страсбургу» со счетом 0:3.

Замыкает таблицу во францзском первенстве «Монпелье» с 9 очками.

Тур № 16

16-й тур чемпионата Франции растянется с 18 декабря по 5 января 2025.

Программу игрового дня откроет матч лидеров Лиги 1: «Монако» и ПСЖ проведут очный поединок 18 декабря. Остальные игры состоятся с 3 по 5 января.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате дома сыграет против аутсайдера «Гавра», игра состоится 5 января.