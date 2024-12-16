Лига 1. ПСЖ уходит в отрыв

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 15 тура во французской Лиге 1 произошли всего два изменения. На 9 место чемпионата поднялась «Тулуза», которой удалось обойти в турнирной таблице «Реймс».
Местами поменялись также «Страсбург» и «Нант», которые расположились на 13 и 14 местах соответственно.
ПСЖ вне конкуренции
Действующий чемпион Франции «ПСЖ» в этом сезоне выступает пока без поражений. В Лиге 1 парижане провели 15 матчей, одержав 11 побед и сыграв 4 встречи вничью.
В рамках 15 тура «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» (3:1). В составе парижан по голу забили Усман Дембеле, Витинья и Гонсалу Рамуш.
Таким образом ПСЖ набрал 37 очков, сохранив первое место в чемпионате.
Упущенные возможности «Марселя» и «Монако»
Следом в турнирной таблице расположились «Марсель» и «Монако», которые набрали 30 очков, оба клуба потеряли пункты в 15 туре чемпионата.
«Марсель» в 15 туре Лиги 1 обменялся голами с «Лиллем» (1:1). «Монако» в свою очередь разошёлся миром с «Реймсом» (0:0).
К слову, «Лилль» несмотря на потерянные пункты, занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 4 место с активом 27 баллов. «Лион», который проиграл «Пари Сен-Жермену» расположился 5 строчке, аккумулировав 25 пунктов.
В топ-5 французской Лиги входит «Ницца», которая набрала 24 очка после сыгранных 15 матчей чемпионата. «Орлята» в гостевой игре с «Монпелье» сыграли вничью (2:2).
Зона вылета
В зоне вылета осталось всё без изменений: «Сент-Этьен» на 16 месте с 13 пунктами в активе. Команда проиграла «Тулузе» (1:2).
На 17 строчке Лиги 1 расположился «Гавр», у которого набрано 12 очков, клуб проиграл «Страсбургу» со счетом 0:3.
Замыкает таблицу во францзском первенстве «Монпелье» с 9 очками.
Тур № 16
16-й тур чемпионата Франции растянется с 18 декабря по 5 января 2025.
Программу игрового дня откроет матч лидеров Лиги 1: «Монако» и ПСЖ проведут очный поединок 18 декабря. Остальные игры состоятся с 3 по 5 января.
«Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате дома сыграет против аутсайдера «Гавра», игра состоится 5 января.