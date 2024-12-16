ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига 1. ПСЖ уходит в отрыв

    Итоги 15-го тура чемпионата Франции по футболу

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Анже Брест Гавр Ланс Лилль Лион Марсель Монако Монпелье Нант Ницца Осер ПСЖ Реймс Ренн Сент-Этьен Страсбург Тулуза
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити» Пеп ГвардиолаИстория повторяется. Уроки «Кальчополи» в деле о 115 обвинениях в адрес «Ман Сити» «Челси»«Челси» — «Брентфорд» 2:1. Онлайн
  • 01:00
    • «Барселона» дома сенсационно уступила «Леганесу»
  • 00:48
    • «ПСЖ» уверенно победил «Лион» в Лиге 1
  • 23:55
    • «Челси» обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» разгромил в гостях «Саутгемптон»
  • 21:36
    • Мужская сборная Россия выиграла эстафету комплексом 4х100 м на ЧМ по плаванию с мировым рекордом
  • 21:32
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ман Сити»
  • 00:44
    • «Милан» и «Дженоа» сыграли безголевую ничью в Серии А
  • 00:10
    • Головин — лучший футболист 2024 года по версии «СЭ»
    Все новости спорта
    «Бавария» — ПСЖ. Лига чемпионов 2024-2025
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» — ПСЖ. Лига чемпионов 2024-2025
    «Марсель» и «Монако» потеряли очки в прошедшем туре французского первенства и позволили ПСЖ уйти в единоличное лидерство, выбыв из чемпионской гонки.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 15 тура во французской Лиге 1 произошли всего два изменения. На 9 место чемпионата поднялась «Тулуза», которой удалось обойти в турнирной таблице «Реймс».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Местами поменялись также «Страсбург» и «Нант», которые расположились на 13 и 14 местах соответственно.

    ПСЖ вне конкуренции

    Действующий чемпион Франции «ПСЖ» в этом сезоне выступает пока без поражений. В Лиге 1 парижане провели 15 матчей, одержав 11 побед и сыграв 4 встречи вничью.

    В рамках 15 тура «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» (3:1). В составе парижан по голу забили Усман Дембеле, Витинья и Гонсалу Рамуш.

  • Бомба замедленного действия. Авторитет Луиса Энрике в «ПСЖ» тает на глазах
  • Недовольство работой испанского тренера продолжает нарастать в расположении парижан
  • 07/12/2024

    • Таким образом ПСЖ набрал 37 очков, сохранив первое место в чемпионате.

    Упущенные возможности «Марселя» и «Монако»

    Следом в турнирной таблице расположились «Марсель» и «Монако», которые набрали 30 очков, оба клуба потеряли пункты в 15 туре чемпионата.

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    «Марсель» в 15 туре Лиги 1 обменялся голами с «Лиллем» (1:1). «Монако» в свою очередь разошёлся миром с «Реймсом» (0:0).

    К слову, «Лилль» несмотря на потерянные пункты, занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 4 место с активом 27 баллов. «Лион», который проиграл «Пари Сен-Жермену» расположился 5 строчке, аккумулировав 25 пунктов.

    «Ницца»
    globallookpress.com

    В топ-5 французской Лиги входит «Ницца», которая набрала 24 очка после сыгранных 15 матчей чемпионата. «Орлята» в гостевой игре с «Монпелье» сыграли вничью (2:2).

    Зона вылета

    В зоне вылета осталось всё без изменений: «Сент-Этьен» на 16 месте с 13 пунктами в активе. Команда проиграла «Тулузе» (1:2).

    На 17 строчке Лиги 1 расположился «Гавр», у которого набрано 12 очков, клуб проиграл «Страсбургу» со счетом 0:3.

  • Не «Бордо» единым. Дни «Лиона» в Лиге 1 сочтены?
  • Высший эшелон французского футбола может недосчитаться очередного мастодонта
  • 19/11/2024

    • Замыкает таблицу во францзском первенстве «Монпелье» с 9 очками.

    Тур № 16

    16-й тур чемпионата Франции растянется с 18 декабря по 5 января 2025.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Программу игрового дня откроет матч лидеров Лиги 1: «Монако» и ПСЖ проведут очный поединок 18 декабря. Остальные игры состоятся с 3 по 5 января.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    «Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате дома сыграет против аутсайдера «Гавра», игра состоится 5 января.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Риу Аве — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры