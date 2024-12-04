4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» способен побороться за выход в еврокубке. По итогам 12 туров чемпионата команда оккупировала 7 строчку турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» неплохо атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вольфсбург» разгромил крепкий «РБ Лейпциг» (5:1).

До того команда переиграла берлинский «Унион» (1:0). При этом чуть ранее она минимально одолела «Хайденхайм».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» забил 11 мячей при 3 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волки» победили в 3 своих последних матчах. Да и настрой на Кубок Германии у команды максимальный.

Матчи против «деревенских» для команды исторически складываются удачно. В четырех очных поединках «Вольфсбург» выиграл 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный сериал. Последние успехи явно окрылили «волков».

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» в текущем чемпионате выступают явно ниже ожиданий. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Хоффенхайм» в 11 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разгромно уступила. «Деревенские» были разгромлены «Брагой» (0:3).

До того команда в перестрелке расправилась с «РБ Лейпцигом» (4:3). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» выиграл один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Мариус Бюльтер — травмирован.

Состояние команды: «деревенские» намерены отдалиться от опасной зоны. При этом гандикап от нее нынче измеряется 2 очками.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем менее двух раз за матч.

«Деревенские» имеют весьма качественный подбор игроков. Привычно выделяется активностью и креативностью хорват Андрей Крамарич.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Опытный Крамарич пока отличился всего 5 мячами в чемпионате, да и в Кубке у гостей имеются цели.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» победил в 3 своих последних матчах

«Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Деревенские» в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Волки» нынче на подъеме, и явно намерены добыть четвертую победу кряду.

«Вольфсбург» уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.60