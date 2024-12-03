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    «Вердер» устроит теплый прием Кофельдту на родном стадионе

    «Вердер» — «Дармштадт». Ставка (к. 1.97) и прогноз на Кубок Германии 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Дармштадт»
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    Флориан Кофельдт сделал себе имя в «Вердере», а сейчас тренер «Дармштадт»
    3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Дармштадт». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Дармштадт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Венгрия. Национальный чемпионат I 08 Декабря 2024 года

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    «Вердер»

    Турнирное положение: в чемпионате Германии «Вердер» сейчас идет на 12-м месте с 16 очками.

    Последние матчи: в предыдущей стадии Кубка Германии бременцы выиграли у «Падерборна» в гостях со счетом 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забила их главная звезда Марвин Дукш. В остальном «Вердер», игравший смешанным составом, был ничем не лучше команды из Второй Бундеслиги.

    В чемпионате Германии «музыканты» сыграли вничью дома со «Штутгартом» (2:2) и уступили «Айнтрахту» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Агу и Топп.

    Состояние команды: в последнее время в игре подопечных Оле Вернера наметился прогресс и они стали стабильно набирать очки.

    Этому способствовало выздоровление некоторых лидеров, все-таки скамейка у «Вердера» не самая длинная. Также набрал хорошую форму Марвин Дукш, который до сих пор кандидат в Бундестим.

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: во Второй Бундеслиге «Дармштадт» сейчас занимает 11-е место с 20 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 1/16 финала Кубка Германии «Дармштадт» выиграл в дополнительное время у «Динамо» Дрездена (3:2).Голы забивали Вкутоич, Кемпе и победный мяч Лидберг.

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    Во Второй Бундеслиге была ничья дома с «Пройссен Мюнстер» (0:0) и победа в гостях над «Ганновером» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Холланд, Бадер, Циммерманн, Вилл.

    Состояние команды: сейчас «Дармштадт» возглавляет по-прежнему талантливый немецкий специалист Флориан Кофельдт. Именно в «Вердере» он сделал себе имя, когда возглавил команду в возрасте чуть за 30 лет. Потом был неудачный период в «Вольфсбурге» и вот теперь перезагрузка дивизионом ниже.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Бундеслиге Дармштадт на своем поле выиграл (4:2)

    • Матч в Бремене завершился вничью (1:1)

    • В позапрошлом сезоне во Второй Бундеслиге соперники обменялись домашними победами (3:0 «Дармштадт» и 1:0 «Вердер»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вердера» дают 1,67, а на «Дармштадт» — 4,5, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,70, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,15.

    Прогноз: разница между Первой и Второй Бундеслигой очень серьезная, также стоит отметить, что «Вердер» сейчас в отменной форме и дал бой «Штутгарт» и «Айнтрахту». Поправился Нжинма, который сильно прогрессирует в последние два сезона, должен выйти в старте Дукш и другие лидеры. Вряд ли «Дармштадт» сможет устоять.

    Основная ставка: победа «Вердера» с форой -1 за 1,97.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть результативную победу бременцев. Для Кофельда игра очень принципиальная, поэтому гости не станут сидеть в обороне.

    Дополнительная ставка: победа «Вердера» плюс тотал больше 3,5 за 3,20.

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    «Вердер» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. «Вердер» устроит теплый прием Кофельдту на родном стадионе
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