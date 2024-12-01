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    Команда Головина заставит «Марсель» страдать

    «Марсель» — «Монако». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    В рамках 13-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле примет «Монако». Поединок пройдет 1 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Команда замыкает 3-ку лидеров в Лиге 1. «Марсель» набрал 23 очка за 12 туров, отставая от «Монако» (2-е место) на 3 балла, а от ПСЖ (1-я строчка) на 9 пунктов.

    Интересно, что «Марсель» — одна из худших команд в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 5 очков из 15-и возможных на своем поле. По этому показателю «Марсель» занимает предпоследнее 17-е место в Лиге 1.

    Марсель — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда одолела «Ланс» на чужом поле со счетом 3:1, забив решающие голы во 2-м тайме. До этого «Марсель» с таким же счетом проиграл «Осеру».

    В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Марсель» одолел «Нант» (2:1) и «Монпелье» (5:0), а также проиграл ПСЖ (0:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Рубен Бланко, Валентин Карбони, Дерек Корнелиус, Амин Харит и Поль Лирола (у всех — травмы).

    Состояние команды: Удивительно то, как «Марсель» безобразно выступает на своем поле, команда дома проигрывает даже довольно средним командам, а в предстоящем матче хозяева примут одного из лидеров чемпионата — «Монако».

    В «Марселе» отлично выступает Мэйсон Гринвуд, являясь лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром во всей лиге. Форвард забил 8 голов и сделал голевую передачу за 12 встреч.

    «Монако»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Лиги 1 после 12-и туров с 26-ю очками в активе. «Монако» отстает от ПСЖ на 6 пунктов, а также опережает «Марсель» на 3 пункта.

    Стоит отметить, что команда делит 1-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 10 мячей за 12 встреч. К тому же, «Монако» получилось забить 21 гол.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече команда уступила «Бенфике» со счетом 2:3 в Лиге чемпионов, упустив минимальное преимущество в концовке встречи. До этого «Монако» одолел «Брест» (3:2) в Лиге 1.

    В последних 5-и матчах в чемпионате Франции команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Лиллем» (0:0). За этот период «Монако» уступил «Анже» (0:1) и «Ницце» (1:2).

    Не сыграют: Мамаду Кулибали, Крепин Диатта и Эдан Диоп (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Монако» все еще находится в борьбе за 1-е место в лиге, но ПСЖ вряд-ли отдаст лидерство, так что потолок команды та строчка, на которой находятся сейчас.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провалил старт нынешнего сезона из-за травмы, но сейчас начинает оживать. За последние 2 матча игрок забил гол и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах на своем поле «Марсель» выиграл только 1 раз

    • «Марсель» и «Монако» дважды сыграл вничью в последних 3-х очных встречах

    • «Монако» выиграл 2 последних матча в Лиге 1, пробивая тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 2.55, победа «Марселя» — 2.60, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Марсель» на своем поле выступает безобразно. «Монако» должен воспользоваться этим и победить.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.55.

    Прогноз: У «Монако» полный порядок с атакующей линией. К тому же, Александр Головин может навести шороху у ворот соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1.5 больше за 2.03.

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    «Марсель» — «Монако»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Команда Головина заставит «Марсель» страдать
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