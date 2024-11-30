30 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Команда Андрея Тихонова мечтает о выходе в стыки. Правда, на текущий момент она занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» в 20 поединках первенства настрелял 21 мяч в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 26 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Красноярцы расписали мировую с «Шинником» (0:0).

До того команда в перестрелке проиграла «Уралу» (3:4). Да и поединок с «Торпедо» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Саратовцы не побеждали в трех своих последних поединках. Между тем, команда Тихонова явно способна прибавить во всех компонентах.

Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Енисей» победил один раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что красноярцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона как можно выше в таблице. Да и туляки осенью угодили в психологическую яму.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки с каждым туром падают все ниже и ниже. Команда уже находится на 6 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Арсенал» Тула слабовато действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла лишь 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Сторожука снова уступила. Туляки были биты аутсайдером «Тюменью» (1:2).

При этом до того команда расписала мировую с «Нефтехимиком» (2:2). А вот встреча с «Аланией» завершилась сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Арсенал» Тула добыл 3 ничьих. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туляки проводят весьма противоречивый сезон. Команда Сторожука шла в лидерах, но топливо стало заканчиваться уже осенью.

При этом «Арсенал» Тула на 4 очка отстает от заветной зоны стыков. Да и по именам «пушкари» выглядят весьма симпатично.

Туляки крепки, вот только не могут победить уже два с половиной месяца. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 14 мячей.

И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победную дорогу. Тулякам срочно нужно возвращаться на победный путь, да и лидеры команды на месте.

Статистика для ставок

Туляки обыгрывали «Енисей» в 3 последних очных встречах

«Енисей» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Арсенал» Тула не может победить уже два с половиной месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: Туляки по именам выглядят монолитнее соперника, к тому же еще мотивированы побороться за попадание в стыки.

Красноярцы сильны, но весьма нестабильны, да и в своих последних матчах выглядели не столь выгодно.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38