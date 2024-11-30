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    Вернутся ли «канониры» на победный путь?

    «Енисей» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Арсенал» Тула
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    Михаил Левашов
    30 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 30 Ноября 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Команда Андрея Тихонова мечтает о выходе в стыки. Правда, на текущий момент она занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» в 20 поединках первенства настрелял 21 мяч в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 26 раз.

    Енисей — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Красноярцы расписали мировую с «Шинником» (0:0).

    До того команда в перестрелке проиграла «Уралу» (3:4). Да и поединок с «Торпедо» принес форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцы не побеждали в трех своих последних поединках. Между тем, команда Тихонова явно способна прибавить во всех компонентах.

    Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Енисей» победил один раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что красноярцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона как можно выше в таблице. Да и туляки осенью угодили в психологическую яму.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки с каждым туром падают все ниже и ниже. Команда уже находится на 6 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

    Причем «Арсенал» Тула слабовато действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла лишь 18 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Сторожука снова уступила. Туляки были биты аутсайдером «Тюменью» (1:2).

    При этом до того команда расписала мировую с «Нефтехимиком» (2:2). А вот встреча с «Аланией» завершилась сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Арсенал» Тула добыл 3 ничьих. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Туляки проводят весьма противоречивый сезон. Команда Сторожука шла в лидерах, но топливо стало заканчиваться уже осенью.

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    При этом «Арсенал» Тула на 4 очка отстает от заветной зоны стыков. Да и по именам «пушкари» выглядят весьма симпатично.

    Туляки крепки, вот только не могут победить уже два с половиной месяца. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 14 мячей.

    И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победную дорогу. Тулякам срочно нужно возвращаться на победный путь, да и лидеры команды на месте.

    Статистика для ставок

    • Туляки обыгрывали «Енисей» в 3 последних очных встречах

    • «Енисей» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Арсенал» Тула не может победить уже два с половиной месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: Туляки по именам выглядят монолитнее соперника, к тому же еще мотивированы побороться за попадание в стыки.

    Красноярцы сильны, но весьма нестабильны, да и в своих последних матчах выглядели не столь выгодно.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Енисей» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли «канониры» на победный путь?
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