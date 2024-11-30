Енисей
Арсенал Тула
«Енисей»
Турнирное положение: Команда Андрея Тихонова мечтает о выходе в стыки. Правда, на текущий момент она занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Енисей» в 20 поединках первенства настрелял 21 мяч в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 26 раз.
Енисей — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Красноярцы расписали мировую с «Шинником» (0:0).
До того команда в перестрелке проиграла «Уралу» (3:4). Да и поединок с «Торпедо» принес форменное разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы не побеждали в трех своих последних поединках. Между тем, команда Тихонова явно способна прибавить во всех компонентах.
Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Енисей» победил один раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что красноярцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона как можно выше в таблице. Да и туляки осенью угодили в психологическую яму.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки с каждым туром падают все ниже и ниже. Команда уже находится на 6 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
Причем «Арсенал» Тула слабовато действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла лишь 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Сторожука снова уступила. Туляки были биты аутсайдером «Тюменью» (1:2).
При этом до того команда расписала мировую с «Нефтехимиком» (2:2). А вот встреча с «Аланией» завершилась сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Арсенал» Тула добыл 3 ничьих. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки проводят весьма противоречивый сезон. Команда Сторожука шла в лидерах, но топливо стало заканчиваться уже осенью.
При этом «Арсенал» Тула на 4 очка отстает от заветной зоны стыков. Да и по именам «пушкари» выглядят весьма симпатично.
Туляки крепки, вот только не могут победить уже два с половиной месяца. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 14 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победную дорогу. Тулякам срочно нужно возвращаться на победный путь, да и лидеры команды на месте.
Статистика для ставок
- Туляки обыгрывали «Енисей» в 3 последних очных встречах
- «Енисей» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Арсенал» Тула не может победить уже два с половиной месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.
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Прогноз: Туляки по именам выглядят монолитнее соперника, к тому же еще мотивированы побороться за попадание в стыки.
Красноярцы сильны, но весьма нестабильны, да и в своих последних матчах выглядели не столь выгодно.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38