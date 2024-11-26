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    «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?

    Бавария — ПСЖ: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 4.60. 26.11.2024

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «ПСЖ»
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    Гарри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» набрала шесть очков в четырех турах и занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в минувшую пятницу «Бавария» разгромила на своем поле «Аугусбург» со счетом 3:0. Все голы в этом матче забил Гарри Кейн.

    Бавария — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Ранее в ноябре Рекордмайстер обыграл «Унион Берлин», «Бенфику» и «Санкт-Паули», при этом тоже не пропустив ни одного мяча.

    Не сыграют: Йосип Станишич, Жоау Пальинья, Александр Павлович и Матис Тель.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: у «Баварии» был неприятный отрезок, в который уместились в том числе поражения от «Астон Виллы» и «Барселоны» и результативная ничья с «Айнтрахтом» (3:3). Но сейчас команда Венсана Компани снова в порядке. Бельгийцу удалось в кротчайшие сроки устранить игровые недостатки и вернуть команду с небес на землю после мощного начала сезона.

    «Пари Сен-Жермен»

    Турнирное положение: «Пари Сен-Жермен» набрал четыре очка в четырех матчах и занимает в общей таблице лиш 25-е место.

    Последние матчи: в первом матче после ноябрьской паузы «ПСЖ» разгромил на своем поле «Тулузу» (3:0).

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    • Две недели назад действующий чемпион Франции выиграл на выезде у «Анже» (4:2).

    Но еще в одном ноябрьском матче «ПСЖ» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» (1:2).

    Не сыграют: ближайший матч может пропустить португальский защитник Нуну Мендеш.

    Состояние команды: в чемпионате у «ПСЖ», как обычно, все под контролем, тогда как в Лиге чемпионов ситуация вызывает опасения. На данный момент парижане не проходят даже в предварительный раунд плей-офф.

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    В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике кое-как выиграла у «Жироны» (1:0), уступила «Арсеналу» и «Атлетико», а также сыграла вничью с ПСВ Эйндховен.

    В первую очередь, вызывает беспокойство игра «ПСЖ» в нападении. У чемпиона Франции всегда достаточно моментов, но реализация в матчах против сильных соперников пока что конкретно хромает.

    Статистика для ставок

    • «Пари Сен-Жермен» забил лишь три гола в четырех матчах Лиги чемпионов

    • «Бавария» выиграла шесть предыдущих матчей с общим счетом 17:0

    • «Бавария» в этом сезоне еще ни разу не проигрывала на своем поле — шесть побед и одна ничья, общая разница мячей — 23:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Пари Сен-Жермен» — за 4.95.

    Прогноз: у «ПСЖ», в отличие от «Баварии», будет присутствовать страх проиграть и остаться в подвале таблицы. Скорее всего, это скажется на игре гостей — в Мюнхене им придется осторожничать.

    Несмотря на то, что обе команды располагают большим количеством классных игроков, содержание предстоящего матча может разочаровать. Вполне вероятно, что «Бавария» и «ПСЖ» не смогут определить победителя.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 4.60.

    Прогноз: «Бавария» в последнее время чересчур хорошо играет в обороне. Команда Компани пока ни разу не пропускала после крупного поражения на поле «Барселоны». «ПСЖ» тоже умеет защищаться, поэтому логично предположить, что здесь не будет много забитых мячей.

    Ставка: тотал меньше 3,0 за 2.20.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ с коэффициентами 5.00 и 21.00.

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    «Бавария» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
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