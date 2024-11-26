«Бавария» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» набрала шесть очков в четырех турах и занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов.

Последние матчи: в минувшую пятницу «Бавария» разгромила на своем поле «Аугусбург» со счетом 3:0. Все голы в этом матче забил Гарри Кейн.

Ранее в ноябре Рекордмайстер обыграл «Унион Берлин», «Бенфику» и «Санкт-Паули», при этом тоже не пропустив ни одного мяча.

Не сыграют: Йосип Станишич, Жоау Пальинья, Александр Павлович и Матис Тель.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: у «Баварии» был неприятный отрезок, в который уместились в том числе поражения от «Астон Виллы» и «Барселоны» и результативная ничья с «Айнтрахтом» (3:3). Но сейчас команда Венсана Компани снова в порядке. Бельгийцу удалось в кротчайшие сроки устранить игровые недостатки и вернуть команду с небес на землю после мощного начала сезона.

«Пари Сен-Жермен»

Турнирное положение: «Пари Сен-Жермен» набрал четыре очка в четырех матчах и занимает в общей таблице лиш 25-е место.

Последние матчи: в первом матче после ноябрьской паузы «ПСЖ» разгромил на своем поле «Тулузу» (3:0).

Две недели назад действующий чемпион Франции выиграл на выезде у «Анже» (4:2).

Но еще в одном ноябрьском матче «ПСЖ» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» (1:2).

Не сыграют: ближайший матч может пропустить португальский защитник Нуну Мендеш.

Состояние команды: в чемпионате у «ПСЖ», как обычно, все под контролем, тогда как в Лиге чемпионов ситуация вызывает опасения. На данный момент парижане не проходят даже в предварительный раунд плей-офф.

В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике кое-как выиграла у «Жироны» (1:0), уступила «Арсеналу» и «Атлетико», а также сыграла вничью с ПСВ Эйндховен.

В первую очередь, вызывает беспокойство игра «ПСЖ» в нападении. У чемпиона Франции всегда достаточно моментов, но реализация в матчах против сильных соперников пока что конкретно хромает.

Статистика для ставок

«Пари Сен-Жермен» забил лишь три гола в четырех матчах Лиги чемпионов

«Бавария» выиграла шесть предыдущих матчей с общим счетом 17:0

«Бавария» в этом сезоне еще ни разу не проигрывала на своем поле — шесть побед и одна ничья, общая разница мячей — 23:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Пари Сен-Жермен» — за 4.95.

Прогноз: у «ПСЖ», в отличие от «Баварии», будет присутствовать страх проиграть и остаться в подвале таблицы. Скорее всего, это скажется на игре гостей — в Мюнхене им придется осторожничать.

Несмотря на то, что обе команды располагают большим количеством классных игроков, содержание предстоящего матча может разочаровать. Вполне вероятно, что «Бавария» и «ПСЖ» не смогут определить победителя.

Рекомендуемая ставка: ничья за 4.60.

Прогноз: «Бавария» в последнее время чересчур хорошо играет в обороне. Команда Компани пока ни разу не пропускала после крупного поражения на поле «Барселоны». «ПСЖ» тоже умеет защищаться, поэтому логично предположить, что здесь не будет много забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 3,0 за 2.20.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ с коэффициентами 5.00 и 21.00.