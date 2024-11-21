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    «Алдиер» ждет коллизия?

    «Кыргызалтын» — «Алдиер». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Кыргызалтын» — «Алдиер»
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    «Алдиер»
    21 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алдиер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Ноября 2024 года

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •  Кыргызалтын 13:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» сражается за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кыргызалтын» на 2 очка опережает зону вылета. При этом команде в матче с прямым конкурентом нужно только выигрывать.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. С минимальным счетом был обыгран «Талант».

    При этом «Кыргызалтын» до того подписал мировую с «нефтяниками» (2:2). Зато немногим ранее команда уступила «Мурас Юнайтед» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кыргызалтын» не столь успешен в плане реализации — 19 забитых мячей в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем два раза за матч.

    Матчи с «Алдиером» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Кыргызалтын» проиграл все 5.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. В случае виктории команда имеет все шансы выполнить главную задачу на сезон.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» изо всех сил сражается за сохранение прописки в элите. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» имеет весьма ненадежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Алдиер» расписал паритет с «Мурас Юнайтед» (0:0).

    При этом до того команда сумела переиграть «Талант» (1:0). А вот встреча с «нефтяниками» завершилась ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алдиер» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Алдиер» находится весьма неплохих кондициях. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

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    В трех своих последних матчах чемпионата «Алдиер» не пропустил ни разу. Да и атака действует не столь ярко, настреляв 24 мяча.

    При этом команда традиционно обыгрывает «Кыргызалтын». Да и мотивация на заключительные туры у нее еще высокая.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алдиер» намерен воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Алдиер» во всех 5 очных поединках обыграл «Кыргызалтын»

    • «Алдиер» не пропускал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.83.

    Прогноз: «Кыргызалтын» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своей арены.

    Обе команды нынче сражаются за выживание, так что наверняка стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: Победа «Кыргызалтына» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.22

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    «Кыргызалтын» — «Алдиер»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. «Алдиер» ждет коллизия?
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