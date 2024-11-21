21 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алдиер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» сражается за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» на 2 очка опережает зону вылета. При этом команде в матче с прямым конкурентом нужно только выигрывать.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. С минимальным счетом был обыгран «Талант».

При этом «Кыргызалтын» до того подписал мировую с «нефтяниками» (2:2). Зато немногим ранее команда уступила «Мурас Юнайтед» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кыргызалтын» не столь успешен в плане реализации — 19 забитых мячей в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем два раза за матч.

Матчи с «Алдиером» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Кыргызалтын» проиграл все 5.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. В случае виктории команда имеет все шансы выполнить главную задачу на сезон.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» изо всех сил сражается за сохранение прописки в элите. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алдиер» имеет весьма ненадежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Алдиер» расписал паритет с «Мурас Юнайтед» (0:0).

При этом до того команда сумела переиграть «Талант» (1:0). А вот встреча с «нефтяниками» завершилась ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алдиер» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Алдиер» находится весьма неплохих кондициях. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

В трех своих последних матчах чемпионата «Алдиер» не пропустил ни разу. Да и атака действует не столь ярко, настреляв 24 мяча.

При этом команда традиционно обыгрывает «Кыргызалтын». Да и мотивация на заключительные туры у нее еще высокая.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алдиер» намерен воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» в среднем забивает реже гола за матч

«Алдиер» во всех 5 очных поединках обыграл «Кыргызалтын»

«Алдиер» не пропускал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.83.

Прогноз: «Кыргызалтын» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своей арены.

Обе команды нынче сражаются за выживание, так что наверняка стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: Победа «Кыргызалтына» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.22