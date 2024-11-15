ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года сборная России готовится к матчамС надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией Александр ЗинченкоТоп-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных
    Все новости спорта

    Ивуарийцы быстро добьются своего

    Замбия — Кот-д’Ивуар. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Замбия — Кот-д’Ивуар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьен Аллер
    15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Замбия и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Замбия — Кот-д’Ивуар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Ноября 2024 года

    Замбия

  • Лусака
    •  Замбия 19:00 Кот-д Ивуар

    Кот-д Ивуар

  • Кубок Африки. Квалификация
    •

    Замбия

    Турнирное положение: Замбия нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Замбия в 4 турах квалификации разжилась 7 очками. А вот отрыв от 3 места нынче составляет всего 3 зачетных пункта.

    Замбия — Кот-д Ивуар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Встреча с Чадом принесла минимальную викторию.

    До того Замбия расписала мировую с тем же соперником (1:1). А вот чуть раньше команда нанесла поражение Сьерра-Леоне (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Замбия явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла всего 4 мяча.

    Матчи с ивуарийцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Замбия выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только оппонент по именам выглядит куда предпочтительнее.

    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Ивуарийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Кот-д’Ивуар в 4 матчах группы набрал 9 зачетных баллов. При этом команда забила 8 мячей в ворота соперников, пропустив всего дважды.

  • Топ-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных
  • Для некоторых это еще одна отличная возможность напомнить о своем потенциале
  • Вчера

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Ивуарийцы минимально уступили Сьерра-Леоне.

    До того команда смогла одолеть тех же сьерра-леонцев (4:1). А вот поединок с Чадом принес победный результат (2:0).

    Вообще же, Кот-д’Ивуар в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ивуарийцы почти образцово обороняются. Да и в атаке блеснуть есть кому.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом Кот-д’Ивуар имеет самый звездный в группе подбор игроков. Да и в этой встрече ивуарийцев стратегически устроит даже ничья.

    Наверняка в этой встрече ивуарийцы будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена финишировать на первом месте в квартете.

    Ивуарийцы проиграли Замбии в последнем выездном поединке. Впрочем, при всех своих проблемах команда априори обязана обыгрывать всех оппонентов по группе.

    Статистика для ставок

    • Замбия не проигрывала в 3 своих последних матчах

    • Кот-д’Ивуар до последней неудачи выиграл трижды кряду

    • Ивуарийцы в нынешней квалификации в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.61 и 1.47.

    Прогноз: Кот-д’Ивуар явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

    Ивуарийцы традиционно успешно противостоят Замбии, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе первое место в группе.

    Ставка: Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.61

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч КНДР — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бахрейн — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Южный Судан — Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лесото — ЦАР
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кувейт — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бурунди — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нигер — Судан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Руанда — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Мадагаскар — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оман — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Замбия — Кот-д’Ивуар: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы быстро добьются своего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры