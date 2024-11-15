15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Замбия и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Замбия — Кот-д’Ивуар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Замбия

Турнирное положение: Замбия нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Замбия в 4 турах квалификации разжилась 7 очками. А вот отрыв от 3 места нынче составляет всего 3 зачетных пункта.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Встреча с Чадом принесла минимальную викторию.

До того Замбия расписала мировую с тем же соперником (1:1). А вот чуть раньше команда нанесла поражение Сьерра-Леоне (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Замбия явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла всего 4 мяча.

Матчи с ивуарийцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Замбия выиграла 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только оппонент по именам выглядит куда предпочтительнее.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Кот-д’Ивуар в 4 матчах группы набрал 9 зачетных баллов. При этом команда забила 8 мячей в ворота соперников, пропустив всего дважды.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Ивуарийцы минимально уступили Сьерра-Леоне.

До того команда смогла одолеть тех же сьерра-леонцев (4:1). А вот поединок с Чадом принес победный результат (2:0).

Вообще же, Кот-д’Ивуар в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ивуарийцы почти образцово обороняются. Да и в атаке блеснуть есть кому.

При этом Кот-д’Ивуар имеет самый звездный в группе подбор игроков. Да и в этой встрече ивуарийцев стратегически устроит даже ничья.

Наверняка в этой встрече ивуарийцы будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена финишировать на первом месте в квартете.

Ивуарийцы проиграли Замбии в последнем выездном поединке. Впрочем, при всех своих проблемах команда априори обязана обыгрывать всех оппонентов по группе.

Статистика для ставок

Замбия не проигрывала в 3 своих последних матчах

Кот-д’Ивуар до последней неудачи выиграл трижды кряду

Ивуарийцы в нынешней квалификации в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.61 и 1.47.

Прогноз: Кот-д’Ивуар явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

Ивуарийцы традиционно успешно противостоят Замбии, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе первое место в группе.

Ставка: Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.61