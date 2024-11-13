Топ-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных

Александр Зинченко («Арсенал»)

В этом сезоне Зинченко до сих пор почти не играл за «Арсенал» сразу по нескольким причинам — это и травмы, и серьезная конкуренция на его позиции.

В сборной Украины у бывшего игрока «Манчестер Сити» гораздо больше свободы, и самое главное — здесь ему никто не запрещает рисковать.

В клубе ситуация совершенно иная, Зинченко находится в тени своих знаменитых партнеров. В клубе украинцу отведена весьма скромная роль.

В «Арсенале» есть сразу два игрока, обладающих прекрасным сочетанием оборонительных и технических способностей, — это Риккардо Калафьори и Юрьен Тимбер. Их появление только усугубило и без того непростое положение бедного Зинни.

Александр Зинченко globallookpress.com

В этом сезоне Зинченко появился на поле с первых минут только в одном матче английской Премьер-лиги. В остальных случаях он был в «старте» либо в Кубке английской лиги, либо в матчах за сборную в Лиге наций.

Очевидно, что Зинченко с нетерпением ждал перерыва на матчи сборных. Несмотря на то, что ранее его постоянно критиковали, он один из тех, кто способен помочь «Арсенал» в текущей кампании. Алекс действительно очень хорош в работе с мячом.

Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

В случае с Домиником Собослаи термин «отверженный» чаще всего используется в широком смысле. Ситуация неоднозначная: в этом сезоне венгерский полузащитник пропустил лишь один матч (во второстепенном по значимости Кубке лиги), что только доказывает его важность для «Ливерпуля».

Доминик Собослаи globallookpress.com

Тем не менее, его игра пока явно не оправдывает ожиданий. Елки-палки, за этого парня заплатили 60 миллионов фунтов. Пожалуй, его можно назвать переоцененным.

При этом с точки зрения влияния на уровне национальных Собослаи чем-то напоминает Зинченко.

Доминик — главная звезда и капитан сборной Венгрии. Очень часто, именно матчи за сборную помогают игрокам вернуть уверенность. Правда, венграм не позавидуешь — в этом месяце венгров ждут сложнейшие матчи с Нидерландами и Германией.

Эван Фергюсон («Брайтон»)

Развитие Фергюсона за последний год явно пошло на спад. На старте прошлого сезона Эвану понадобилось всего лишь 206 минут, чтобы забить четыре гола в рамках АПЛ.

Эван Фергюсон globallookpress.com

Разумеется, болельщики ждали продолжения голевой феерии. Однако после этого ирландец забил лишь два мяча, получил травму голеностопа и в марте досрочно завершил сезон.

Фергюсон вернулся на поле только в середине сентября, когда его выпустили буквально на пять минут в матче с «Ипсвичем». Спустя шесть недель 20-летний нападающий наконец-то забил первый гол в нынешнем чемпионате Англии, поразив ворота «Вулверхэмптона».

При этом Фергюсон только в одном матче появился на поле с первых минут. Возможно, после международного перерыва ситуация изменится в лучшую сторону.

В предстоящих матчах за сборную Ирландии у Эвана будет отличная возможность напомнить о своем потенциале. Очевидно, что на выезде против Англии будет нелегко, но в домашнем матче против Финляндии он вполне может проявить себя.

Жоау Феликс («Челси»)

Ни для кого не секрет, что «Челси» не очень-то и хотел Феликса, но все-таки купил португальца, чтобы продать в «Атлетико» Конора Галлахера, за которого можно было получить чистую прибыль.

Жоау Феликс globallookpress.com

С Феликсом уже все ясно — на «Стэмфорд Бридж» он сразу оказался в глубоком запасе. По крайней мере, в АПЛ главный тренер «синих» Энцо Мареска точно не рассчитывает на него.

Феликс будет получать игровую практику только в матчах Лиги конференций и Кубка лиги. Очевидно, что это совершенно не то, на что он рассчитывал, когда переезжал в Лондон.

Даже немного удивительно, что Роберто Мартинес вызвал Феликса в сборную Португалии на предстоящие матчи в Лиге наций. Кто знает, возможно, он даже получит немного игровых минут.

Мигель Альмирон («Ньюкасл»)

В сборной Парагвая у Альмирона и Хулио Энсисо из «Брайтона» точно не будет проблем с игровым временем. Вингер «Ньюкасла» имеет большое значение для своей национальной команды, но при этом он все-таки не так популярен, как Зинченко и уж тем более Собослаи.

Мигель Альмирон globallookpress.com

Альмирон провел 62 матча за сборную Парагвая, которая находится в отличной форме. Парагвайцы ни разу не проиграли в четырех предыдущих матчах отборочного турнира ЧМ-2026, при этом в начале сентября они одержали сенсационную победу над Бразилией (1:0).

Во всех этих матчах Альмирон играл с первых минут. При этом в АПЛ он лишь однажды попал в стартовый состав «Ньюкасла». Но главного тренера «сорок» Эдди Хау тоже можно понять. Известно, что летом клуб пытался продать парагвайца, но из-за разногласий с игроком этого так и не произошло. Из-за этого Альмирон оказался в тени Харви Барнса, Энтони Гордона и Джейкоба Мерфи.

Совсем скоро у Парагвая тяжелейший матч с Аргентиной, в котором Мигель может стать ключевой фигурой.