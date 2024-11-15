15 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Португалия и Польша. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Польша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Португалия

Турнирное положение: после четырех туров Португалия уверенно возглавляет таблицу Лиги наций А в группе 1 с 10 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Роберто Мартинеса неожиданно сыграла безголевую ничью против сборной Шотландии. Португальцы владели инициативой на протяжении всей встречи, но так и не смогли взломать крепкую оборону соперника.

Ранее была гостевая победа над Польшей (3:1) и домашняя — над Шотландией (2:1).

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: традиционно в последние годы Португалия является одной из сильнейших сборных континента. Средняя линия у нее на зависть многим, там самая жестокая конкуренция и в ней собраны игроки мирового уровня, но есть небольшие проблемы впереди, где до сих пор выходит часто в старте Криштиану Роналду.

Польша

Турнирное положение: пока Польша идет на третьем месте в группе 1 Лиги Нации А с 4 очками.

Календарь и таблица Лиги наций

Последние матчи: в 4-м туре поляки выдали яркий домашний матч против Хорватии (3:3). По ходу встречи Польша уступила со счетом 1:3, но нашла в себе силы переломить ход борьбы и вырвать одно очко. Голами тогда отличились Зелиньский, Залевский и Шиманский.

До этого было домашнее поражение от Португалии (1:3) и гостевое — от Хорватии (0:1).

Не сыграют: болен защитник Залевский.

Состояние команды: в сборной Польши есть проблемы в оборонительной линии, не всегда на 100% эффективен Левандовский, но все равно эта команда крепкого европейского уровня с мастерами высокого класса в составе, которые всегда могут забить минимум один гол любому сопернику.

Статистика для ставок

В первом круге Лиги наций Польша дома уступила со счетом 1:3

Матч в 2018 году в Лиге наций Португалия дома сыграла вничью (1:1)

В гостях португальцы были сильнее (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,27, а на Польшу — 12,00, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

Прогноз: традиционно матчи между этими сборными в последнее время проходят очень результативно. У поляков в отличной форме находится Левандовский и другие партнеры по группе атаки. Ну а португальцы с их мощнейшим подбором футболистов в атакующей линии должны по умолчанию забивать. Также стоит отметить, что обороны у обеих сборных далеки от совершенства.

Ставка: обе забьют за 2,08.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством голов.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,20.