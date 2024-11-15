Португалия
Польша
Португалия
Турнирное положение: после четырех туров Португалия уверенно возглавляет таблицу Лиги наций А в группе 1 с 10 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Роберто Мартинеса неожиданно сыграла безголевую ничью против сборной Шотландии. Португальцы владели инициативой на протяжении всей встречи, но так и не смогли взломать крепкую оборону соперника.
Португалия — Польша: коэффициенты букмекеров
Ранее была гостевая победа над Польшей (3:1) и домашняя — над Шотландией (2:1).
Не сыграют: все ведущие игроки в строю.
Состояние команды: традиционно в последние годы Португалия является одной из сильнейших сборных континента. Средняя линия у нее на зависть многим, там самая жестокая конкуренция и в ней собраны игроки мирового уровня, но есть небольшие проблемы впереди, где до сих пор выходит часто в старте Криштиану Роналду.
Польша
Турнирное положение: пока Польша идет на третьем месте в группе 1 Лиги Нации А с 4 очками.
Календарь и таблица Лиги наций
Последние матчи: в 4-м туре поляки выдали яркий домашний матч против Хорватии (3:3). По ходу встречи Польша уступила со счетом 1:3, но нашла в себе силы переломить ход борьбы и вырвать одно очко. Голами тогда отличились Зелиньский, Залевский и Шиманский.
До этого было домашнее поражение от Португалии (1:3) и гостевое — от Хорватии (0:1).
Не сыграют: болен защитник Залевский.
Состояние команды: в сборной Польши есть проблемы в оборонительной линии, не всегда на 100% эффективен Левандовский, но все равно эта команда крепкого европейского уровня с мастерами высокого класса в составе, которые всегда могут забить минимум один гол любому сопернику.
Статистика для ставок
- В первом круге Лиги наций Польша дома уступила со счетом 1:3
- Матч в 2018 году в Лиге наций Португалия дома сыграла вничью (1:1)
- В гостях португальцы были сильнее (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,27, а на Польшу — 12,00, ничью букмекеры оценивают в 6,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: традиционно матчи между этими сборными в последнее время проходят очень результативно. У поляков в отличной форме находится Левандовский и другие партнеры по группе атаки. Ну а португальцы с их мощнейшим подбором футболистов в атакующей линии должны по умолчанию забивать. Также стоит отметить, что обороны у обеих сборных далеки от совершенства.
Ставка: обе забьют за 2,08.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством голов.
Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,20.