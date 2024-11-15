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    Португалия — Польша: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.08. 15.11.2024

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    Прогноз и ставки на Португалия — Польша
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    Бернарду Силва
    15 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Португалия и Польша. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Польша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 15 Ноября 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Польша

    Польша

  • Варшава
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    Португалия

    Турнирное положение: после четырех туров Португалия уверенно возглавляет таблицу Лиги наций А в группе 1 с 10 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Роберто Мартинеса неожиданно сыграла безголевую ничью против сборной Шотландии. Португальцы владели инициативой на протяжении всей встречи, но так и не смогли взломать крепкую оборону соперника.

    Португалия — Польша: коэффициенты букмекеров

    Ранее была гостевая победа над Польшей (3:1) и домашняя — над Шотландией (2:1).

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    • Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: традиционно в последние годы Португалия является одной из сильнейших сборных континента. Средняя линия у нее на зависть многим, там самая жестокая конкуренция и в ней собраны игроки мирового уровня, но есть небольшие проблемы впереди, где до сих пор выходит часто в старте Криштиану Роналду.

    Польша

    Турнирное положение: пока Польша идет на третьем месте в группе 1 Лиги Нации А с 4 очками.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Последние матчи: в 4-м туре поляки выдали яркий домашний матч против Хорватии (3:3). По ходу встречи Польша уступила со счетом 1:3, но нашла в себе силы переломить ход борьбы и вырвать одно очко. Голами тогда отличились Зелиньский, Залевский и Шиманский.

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    До этого было домашнее поражение от Португалии (1:3) и гостевое — от Хорватии (0:1).

    Не сыграют: болен защитник Залевский.

    Состояние команды: в сборной Польши есть проблемы в оборонительной линии, не всегда на 100% эффективен Левандовский, но все равно эта команда крепкого европейского уровня с мастерами высокого класса в составе, которые всегда могут забить минимум один гол любому сопернику.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Лиги наций Польша дома уступила со счетом 1:3

    • Матч в 2018 году в Лиге наций Португалия дома сыграла вничью (1:1)

    • В гостях португальцы были сильнее (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,27, а на Польшу — 12,00, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

    Прогноз: традиционно матчи между этими сборными в последнее время проходят очень результативно. У поляков в отличной форме находится Левандовский и другие партнеры по группе атаки. Ну а португальцы с их мощнейшим подбором футболистов в атакующей линии должны по умолчанию забивать. Также стоит отметить, что обороны у обеих сборных далеки от совершенства.

    Ставка: обе забьют за 2,08.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством голов.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,20.

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    Португалия — Польша: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Команды порадуют голами
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