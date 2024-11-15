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    Индонезия не сможет остановить Японию

    Индонезия — Япония. Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на Индонезия — Япония
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    Сборная Японии
    15 ноября сборная Индонезии на своем поле сыграет против национальной команды Японии в 5-м туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Начало игры — в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Япония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Индонезия

    Турнирное положение: Сборная Индонезии по итогам четырех проведенных туров на данном этапе набрала три очка и идет пятой в группе, но от второй позиции отстает на два балла.

    Островитяне еще не выиграли ни одного поединка, трижды сыграв вничью и потерпев одно фиаско, забили четыре гола, а пропустили на мяч больше.

    Последние матчи: В первых трех поединках «красно-белые» поочередно поделили очки с Австралией 0:0 дома, а также на выезде с Саудовской Аравией 1:1 и Бахрейном 2:2. А вот в четвертом игровом дне они потерпели гостевое поражение от сборной Китая со счетом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За свои предыдущие семь встреч с учетом всех турниров сборная Индонезии смогла победить только в одном случае, одолев на своем поле на предыдущей стадии квалификации Филиппины со счетом 2:0. В других шести поединках этого периода островитяне еще два раза проиграли и расписали четыре мировых исхода. Причем за все это время они не забили лишь в одной встрече.

    Япония

    Турнирное положение: Национальная команда Японии на данный момент идет во главе своей отборочной группы, имея в активе 10 баллов и на пять пунктов опережает ближайшего преследователя.

    «Самураи» отпраздновали три виктории и еще один поединок завершили мировым результатом, забили 15 мячей, а пропустили в свои ворота только один гол.

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    • Последние матчи: В первых трех поединках на данном этапе отбора японцы поочередно одолели 7:0 Китай в родных стенах, а также на выезде 5:0 Бахрейн и 2:0 Саудовскую Аравию. И только в прошлом туре они потеряли первые очки, расписав домашнюю мировую с Австралией 1:1.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку сборная Японии подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период она сперва добилась семи выигрышей кряду, а затем расписала одну мировую. И за весь данный отрезок встреч коллектив пропустил всего лишь один гол. А уступили японцы только раз за предыдущие 11 игр.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти сборные провели три поединка, два из которых выиграли японцы и раз была ничья

    • Последний раз они играл и в этом году на Кубке Азии. И тогда Япония победили 3:1

    • Индонезия за все это время забила японцам лишь один гол

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии — 1.28, победа Индонезии — 10.00, ничья — 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.32 соответственно.

    Прогноз: Вряд ли столь скромная сборная Индонезии сможет противостоять на равных грозным японцем, даже на своем поле. В общем, ставим здесь на уверенный выигрыш гостей.

    Ставка: победа Японии с форой (-1,5) за 1.77.

    Прогноз: И также еще прогнозируем здесь, что сборная Японии отличится в воротах Индонезии в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: Япония забьет в каждом из таймов за 1.85.

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    Индонезия — Япония: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Индонезия не сможет остановить Японию
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