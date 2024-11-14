14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Руанда и Ливия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руанда — Ливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руанда

Турнирное положение: Руанда нынешний отбор проводит достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Руанда в 4 турах квалификации разжилась 5 очками. А вот отставание от 2 строчки всего лишь минимальное.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Сборная Джибути была переиграна вчистую (3:0).

А вот до того Руанда уступил тому же Джибути (0:1). А вот чуть раньше команда нанесла поражение Бенину (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Руанда явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 3 мяча.

Матчи с Ливией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Руанда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в параллельном поединке конкурент Бенин вполне может уступить Нигерии!

Ливия

Турнирное положение: Ливийцы нынешний отбор проводят бледно. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Ливия в 4 матчах группы набрала всего один зачетный пункт. При этом команда забила всего лишь 2 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда минимально уступила. Нигерийцы оказались сильнее.

До того команда потерпела поражение от Бенина (1:2). А вот поединок с Руандой принес ничейный результат (1:1).

Вообще же, Ливия в 5 своих последних матчах победила лишь однажды. Забила в них команда 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот теоретически команда еще может побороться за 2 место.

При этом Ливия обязана выигрывать в обоих оставшихся матчах. Плюс многое зависит от результатов матчей с участием Руанды и Бенина.

Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Ливийцы явно не боятся оппонента, к тому же не раз творили сенсации.

Ливийцы не проигрывали Руанде уже 10 лет. Да и в нынешней диспозиции номинальные гости вполне способны взять три очка.

Статистика для ставок

Руанда уже 10 лет не обыгрывает Ливию

Ливия не побеждала в своих 3 последних поединках

Руанда победила в 2 своих последних домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Руанда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 5.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.43.

Прогноз: Ливия еще имеет шансы на выход в финальную часть Кубка африканских наций, так что явно будет рисковать.

Ливийцы традиционно успешно противостоят Руанде, и уж точно не боятся оппонента.

Ставка: Ливия не проиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39