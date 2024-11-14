Руанда
Ливия
Руанда
Турнирное положение: Руанда нынешний отбор проводит достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Руанда в 4 турах квалификации разжилась 5 очками. А вот отставание от 2 строчки всего лишь минимальное.
Руанда — Ливия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Сборная Джибути была переиграна вчистую (3:0).
А вот до того Руанда уступил тому же Джибути (0:1). А вот чуть раньше команда нанесла поражение Бенину (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Руанда явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 3 мяча.
Матчи с Ливией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Руанда уступила 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в параллельном поединке конкурент Бенин вполне может уступить Нигерии!
Ливия
Турнирное положение: Ливийцы нынешний отбор проводят бледно. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем Ливия в 4 матчах группы набрала всего один зачетный пункт. При этом команда забила всего лишь 2 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда минимально уступила. Нигерийцы оказались сильнее.
До того команда потерпела поражение от Бенина (1:2). А вот поединок с Руандой принес ничейный результат (1:1).
Вообще же, Ливия в 5 своих последних матчах победила лишь однажды. Забила в них команда 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот теоретически команда еще может побороться за 2 место.
При этом Ливия обязана выигрывать в обоих оставшихся матчах. Плюс многое зависит от результатов матчей с участием Руанды и Бенина.
Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Ливийцы явно не боятся оппонента, к тому же не раз творили сенсации.
Ливийцы не проигрывали Руанде уже 10 лет. Да и в нынешней диспозиции номинальные гости вполне способны взять три очка.
Статистика для ставок
- Руанда уже 10 лет не обыгрывает Ливию
- Ливия не побеждала в своих 3 последних поединках
- Руанда победила в 2 своих последних домашних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Руанда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 5.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.43.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Ливия еще имеет шансы на выход в финальную часть Кубка африканских наций, так что явно будет рисковать.
Ливийцы традиционно успешно противостоят Руанде, и уж точно не боятся оппонента.
Ставка: Ливия не проиграет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39