Нидерланды реабилитируются в матче против Швеции, Германия обменяется голами с Кот-д'Ивуаром

В данном экспрессе разберём три матча группового этапа ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.19.

Турция — Парагвай

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Команда Винченцо Монтеллы подошла к старту турнира в статусе фаворита, но уже в первом матче получила серьёзный удар по амбициям. Турки проиграли Австралии со счётом 0:2, хотя по игре выглядели заметно активнее соперника.

Большое владение мячом и огромное количество ударов не помогли сборной Турции избежать поражения. Австралийцы грамотно сыграли в обороне, выбрали низкий блок и дождались своих моментов. Голкипер Патрик Бич провёл выдающийся матч, совершив восемь спасений. Главной проблемой Турции стала реализация. Команда создавала моменты, но не смогла превратить территориальное преимущество в голы.

Парагвай также начал турнир крайне неудачно. В матче против США команда Густаво Альфаро оказалась в роли догоняющей уже после первого тайма — американцы отправили в ворота соперника три мяча до перерыва.

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Южноамериканцы практически не создавали угрозы впереди: за первые 50 минут они нанесли всего два удара по воротам, тогда как соперник уже обеспечил себе комфортное преимущество. После перерыва Парагваю удалось забить, но этот мяч стал лишь попыткой исправить ситуацию. В концовке США довели дело до разгрома — 4:1.

Перед матчем с Турцией у Парагвая есть кадровые сложности. Рамон Соса получил повреждение после выхода на замену в первой игре и может не помочь команде, а Густаво Кабальеро также остаётся вне состава из-за травмы.

Ставка: ТМ 2,5 гола за 1.80.

Германия — Кот-д'Ивуар

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Немецкая команда начала чемпионат мира с уверенной победы. В стартовом матче группового этапа подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили Кюрасао со счётом 7:1. Главным героем встречи стал Кай Гаверц, оформивший дубль, однако в целом вся атакующая линия сборной Германии выглядела очень убедительно.

Германия получила именно тот старт, который хотела. Команда продемонстрировала высокую эффективность впереди. После этой победы немцы установили новый исторический показатель результативности на чемпионатах мира.

После первого тура кадровая ситуация у немцев остается стабильной — никто из игроков не получил повреждений. Лидеры атаки Джамал Мусиала, Кай Гаверц и Флориан Вирц готовы снова выйти на поле.

Для ивуарийцев первый матч на чемпионате мира получился непростым, но команда сумела добиться важнейшего результата. Кот-д'Ивуар минимально обыграл Эквадор — 1:0 благодаря голу Амаду Диалло в самой концовке встречи.

Именно африканская сборная создала больше опасных моментов, показав зрелый и прагматичный футбол. Команда уверенно действует без мяча, умеет терпеть под давлением и ждать своего момента.

Перед матчем с Германией у ивуарийцев есть одна потеря. Не сможет принять участие в игре 23-летний форвард «Ниццы» Элье Ваи, который выходил в стартовом составе в первом туре. Нападающему не разрешили въезд в Канаду, где пройдет встреча.

Ставка: Обе команды забьют за 1.66.

Нидерланды — Швеция

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Старт чемпионата мира для команды Рональда Кумана оказался не таким уверенным, как ожидалось. Встреча с Японией завершилась со счетом 2:2. Этот результат оставил голландцам хорошие шансы на первое место в группе, но одновременно показал, что у команды по-прежнему остаются проблемы. Несмотря на преимущество во владении мячом (60%), Нидерланды не смогли полностью контролировать ход игры и регулярно позволяли сопернику использовать свободные зоны.

Сборная Нидерландов продолжает делать ставку на комбинационный футбол и длительное владение. Но команде не хватает игрока, способного действовать нестандартно, из-за чего многие атаки становятся слишком предсказуемыми.

Шведы в первом туре блестяще разгромили Тунис со счётом 5:1. Команда Грэма Поттера реализовала свои моменты практически идеально.

После прихода специалиста сборная Швеции стала более разнообразной в тактическом плане. Главной угрозой для соперников остается атакующий тандем Александра Исака и Виктора Дьёкереша.

Ставка: Победа Нидерландов за 1.74.

5.19 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент: 5.19.