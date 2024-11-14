14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бурунди и Малави. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурунди — Малави, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бурунди

Турнирное положение: Бурундийцы нынешний отбор уже провалили. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Бурунди в 4 турах квалификации разжился всего 3 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поединок с Буркина-Фасо завершился неудачей (0:2).

А вот до того Бурунди уступил той же сборной Буркина-Фасо (1:4). А вот чуть раньше команда с минимальным счетом проиграла Сенегалу.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Бурунди не столь сильна в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 4 мяча.

Против Малави команда играла всего один раз. В сентябрьской очной встрече Бурунди переиграла соперника со счетом 3:2.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать хотя бы третьими. Да и соперник пропускает еще чаще всех в группе.

Малави

Турнирное положение: Малавийцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Малави в 4 матчах группы не набрала ни одного очка. При этом команда забила всего лишь 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 11.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не добыла очков. Малавийцы дома минимально уступили Сенегалу.

До того команда была разгромлена теми же сенегальцами (0:4). Да и поединок с Буркина-Фасо завершился коллизией (1:3).

Вообще же, Малави в 5 своих последних матчах проиграл. Забила в них команда 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают малавийцы в среднем почти 3 гола за матч.

При этом Малави не побеждает еще с начала июня. Да и пятиматечевая пораженческая серия явно угнетает.

Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Малавийцы еще пободаются за утешительное третье место в группе.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь обороняться. Тем паче, оборона соперника также частенько совершает сбои.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Малави проиграла в 5 своих последних матчах

Бурундийцы уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бурунди — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.49.

Прогноз: Бурунди выглядит монолитнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Сборная Малави имеет проблемы в обороне, да и вообще, пока не набрала ни одного очка в группе.

Ставка: Победа Бурунди за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45