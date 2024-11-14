ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25 Фанаты ждут возвращения «МЮ» на вершинуПроклятый «Юнайтед». Вернется ли когда-нибудь «МЮ» на вершину английского футбола? Александр ЗинченкоТоп-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных
    Все новости спорта

    Три очка для сборной Бурунди?

    Бурунди — Малави. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Бурунди — Малави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Малави
    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бурунди и Малави. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурунди — Малави, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    Бурунди

  • Бужумбура
    •  Бурунди 18:00 Малави

    Малави

  • Лилонгве
    •

    Бурунди

    Турнирное положение: Бурундийцы нынешний отбор уже провалили. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Бурунди в 4 турах квалификации разжился всего 3 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

    Бурунди — Малави: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поединок с Буркина-Фасо завершился неудачей (0:2).

    А вот до того Бурунди уступил той же сборной Буркина-Фасо (1:4). А вот чуть раньше команда с минимальным счетом проиграла Сенегалу.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Бурунди не столь сильна в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 4 мяча.

    Против Малави команда играла всего один раз. В сентябрьской очной встрече Бурунди переиграла соперника со счетом 3:2.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать хотя бы третьими. Да и соперник пропускает еще чаще всех в группе.

    Малави

    Турнирное положение: Малавийцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем Малави в 4 матчах группы не набрала ни одного очка. При этом команда забила всего лишь 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 11.

  • Трансферный дайджест. 5-11 ноября
  • «Ман Сити» ищет замену Родри, у «Реала» проблемы в центре защиты, Хуммельс недоволен своим положением в «Роме»
  • 11/11/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не добыла очков. Малавийцы дома минимально уступили Сенегалу.

    До того команда была разгромлена теми же сенегальцами (0:4). Да и поединок с Буркина-Фасо завершился коллизией (1:3).

    Вообще же, Малави в 5 своих последних матчах проиграл. Забила в них команда 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают малавийцы в среднем почти 3 гола за матч.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом Малави не побеждает еще с начала июня. Да и пятиматечевая пораженческая серия явно угнетает.

    Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Малавийцы еще пободаются за утешительное третье место в группе.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь обороняться. Тем паче, оборона соперника также частенько совершает сбои.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • Малави проиграла в 5 своих последних матчах

    • Бурундийцы уступили в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бурунди — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.49.

    Прогноз: Бурунди выглядит монолитнее соперника, и явно будет активно атаковать.

    Сборная Малави имеет проблемы в обороне, да и вообще, пока не набрала ни одного очка в группе.

    Ставка: Победа Бурунди за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таджикистан — Непал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Намибия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Либерия — Того
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак (легенды) — Динамо (легенды)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Чад — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бурунди — Малави: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для сборной Бурунди?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры