Бурунди
Малави
Бурунди
Турнирное положение: Бурундийцы нынешний отбор уже провалили. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Бурунди в 4 турах квалификации разжился всего 3 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.
Бурунди — Малави: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поединок с Буркина-Фасо завершился неудачей (0:2).
А вот до того Бурунди уступил той же сборной Буркина-Фасо (1:4). А вот чуть раньше команда с минимальным счетом проиграла Сенегалу.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Бурунди не столь сильна в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 4 мяча.
Против Малави команда играла всего один раз. В сентябрьской очной встрече Бурунди переиграла соперника со счетом 3:2.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать хотя бы третьими. Да и соперник пропускает еще чаще всех в группе.
Малави
Турнирное положение: Малавийцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем Малави в 4 матчах группы не набрала ни одного очка. При этом команда забила всего лишь 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 11.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не добыла очков. Малавийцы дома минимально уступили Сенегалу.
До того команда была разгромлена теми же сенегальцами (0:4). Да и поединок с Буркина-Фасо завершился коллизией (1:3).
Вообще же, Малави в 5 своих последних матчах проиграл. Забила в них команда 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают малавийцы в среднем почти 3 гола за матч.
При этом Малави не побеждает еще с начала июня. Да и пятиматечевая пораженческая серия явно угнетает.
Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Малавийцы еще пободаются за утешительное третье место в группе.
Нет сомнений, что гости не собираются лишь обороняться. Тем паче, оборона соперника также частенько совершает сбои.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- Малави проиграла в 5 своих последних матчах
- Бурундийцы уступили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бурунди — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.49.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Бурунди выглядит монолитнее соперника, и явно будет активно атаковать.
Сборная Малави имеет проблемы в обороне, да и вообще, пока не набрала ни одного очка в группе.
Ставка: Победа Бурунди за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.45