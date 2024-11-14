Бахрейн
Турнирное положение: Бахрейн после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал пять очков.
Бахрейн занимает четвертую позицию в группе в зоне выхода в следующий раунд, опережая своего ближайшего преследователя Индонезию на два балла.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле разошлась миром с Саудовской Аравией (0:0).
Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также поделил очки с Индонезией с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Бахрейн выиграл лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.
Это означает, что у хозяев вроде бы не лучшие шансы на успех, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на выигрыш.
Мохамед Марун — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.
Китай
Турнирное положение: Китай после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрал только три балла.
Китай занимает последнюю, шестую позицию в группе, отставая на два очка от зоны следующего этапа, которую замыкает как раз нынешний соперник.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле обыграла Индонезию (2:1).
Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 Поднебесная на чужом поле проиграла Австралии (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Китай четырежды проиграла при одной победе и одной ничьей.
Такая форма не сулит хороших шансов гостям не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, поэтому им будет непросто избежать неудачи.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Бахрейн сыграл вничью
- в четырех последних матчах Китая забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Китая забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бахрейн — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.60, успех Китая — в 5.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.02 и 1.78.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках Китая.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40