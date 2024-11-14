14 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Бахрейн и Китай. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Китай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал пять очков.

Бахрейн занимает четвертую позицию в группе в зоне выхода в следующий раунд, опережая своего ближайшего преследователя Индонезию на два балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле разошлась миром с Саудовской Аравией (0:0).

Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также поделил очки с Индонезией с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Бахрейн выиграл лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

Это означает, что у хозяев вроде бы не лучшие шансы на успех, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на выигрыш.

Мохамед Марун — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.

Китай

Турнирное положение: Китай после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрал только три балла.

Китай занимает последнюю, шестую позицию в группе, отставая на два очка от зоны следующего этапа, которую замыкает как раз нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле обыграла Индонезию (2:1).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 Поднебесная на чужом поле проиграла Австралии (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Китай четырежды проиграла при одной победе и одной ничьей.

Такая форма не сулит хороших шансов гостям не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, поэтому им будет непросто избежать неудачи.

Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Бахрейн сыграл вничью

в четырех последних матчах Китая забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Китая забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бахрейн — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.60, успех Китая — в 5.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.02 и 1.78.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках Китая.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40