Кристал Пэлас
Фулхэм
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе семь пунктов и идет в таблице на 17 строке, опережая на два очка зону вылета.
«Кристал Пэлас» в текущем чемпионате выиграл один поединок из десяти проведенных, расписал четыре мировых исхода и потерпел пять поражений, разница мячей — 8:13.
Кристал Пэлас — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде поделили очки с «Вулверхэмптоном», сыграв вничью 2:2. А перед этим они обыграли в гостях «Астон Виллу» 2:1 в матче Кубка лиги и одолели в родных стенах «Тоттенхэм» 1:0 в рамках АПЛ.
Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.
Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл 13 матчей в различных турниров и смог победить в четырех из них, трижды победив в Кубке лиге. В девяти других встречах «стекольщики» четыре раза сыграли вничью и пять раз уступали. К этому же поединку они подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, где дважды выиграли и раз сыграли вничью.
«Фулхэм»
Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в своем активе 15 зачетных пунктов, с которыми находится на девятой строке в турнирной таблице.
«Фулхэм» выиграл четыре поединка из десяти проведенных, три матча свел вничью и трижды уступил, разница мячей составляет 14:13.
Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «дачники» по-волевому на своей арене обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1, забив оба гола перед самым финальным свистком. Ранее они в гостях сыграли вничью 1:1 с «Эвертоном», а также проиграли на выезде 2:3 «Ман Сити» и дома 1:3 «Астон Вилле».
Не сыграют: Саша Лукич и Карлос Винисиус пропустят данный поединок.
Состояние команды: На счету «Фулхэма» 12 проведенных встреч в текущем сезоне. В них коллектив отпраздновал пять викторий, три раза проиграл и расписал четыре мировых исхода. Свою последнюю проведенную игру «дачники» смогли выиграть, прервав тем самым 3-матчевую серию без викторий, в которой раз сыграли вничью и дважды терпели фиаско. Также еще отметим, что коллектив забивал в 11 из 12 матчей текущего сезона.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне оба очных противостояния этих клубов завершились вничью
- В четырех из пяти предыдущих очных игр этих клубов была зафиксирована мировая
- И три из пяти данных поединков были низовыми с тоталом меньше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.60, победа «Фулхэма» — 2.78, ничья — 3.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.91 соответственно.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: В данном противостоянии в первую очередь ставим на низовой исход, так как и в играх между собой, и в основном в этом сезоне они результативностью не блещут.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.91.
Прогноз: И также еще рекомендуем ставить здесь на мировой исход, ведь на это указывает статистика очных противостояний команд.
Ставка: ничья за 3.55.