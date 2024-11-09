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    Команды привычно поделят между собой очки?

    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм»
    9 ноября в 11-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Фулхэм». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе семь пунктов и идет в таблице на 17 строке, опережая на два очка зону вылета.

    «Кристал Пэлас» в текущем чемпионате выиграл один поединок из десяти проведенных, расписал четыре мировых исхода и потерпел пять поражений, разница мячей — 8:13.

    Кристал Пэлас — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде поделили очки с «Вулверхэмптоном», сыграв вничью 2:2. А перед этим они обыграли в гостях «Астон Виллу» 2:1 в матче Кубка лиги и одолели в родных стенах «Тоттенхэм» 1:0 в рамках АПЛ.

    Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл 13 матчей в различных турниров и смог победить в четырех из них, трижды победив в Кубке лиге. В девяти других встречах «стекольщики» четыре раза сыграли вничью и пять раз уступали. К этому же поединку они подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, где дважды выиграли и раз сыграли вничью.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в своем активе 15 зачетных пунктов, с которыми находится на девятой строке в турнирной таблице.

    «Фулхэм» выиграл четыре поединка из десяти проведенных, три матча свел вничью и трижды уступил, разница мячей составляет 14:13.

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  • 06/11/2024

    • Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «дачники» по-волевому на своей арене обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1, забив оба гола перед самым финальным свистком. Ранее они в гостях сыграли вничью 1:1 с «Эвертоном», а также проиграли на выезде 2:3 «Ман Сити» и дома 1:3 «Астон Вилле».

    Не сыграют: Саша Лукич и Карлос Винисиус пропустят данный поединок.

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    Состояние команды: На счету «Фулхэма» 12 проведенных встреч в текущем сезоне. В них коллектив отпраздновал пять викторий, три раза проиграл и расписал четыре мировых исхода. Свою последнюю проведенную игру «дачники» смогли выиграть, прервав тем самым 3-матчевую серию без викторий, в которой раз сыграли вничью и дважды терпели фиаско. Также еще отметим, что коллектив забивал в 11 из 12 матчей текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне оба очных противостояния этих клубов завершились вничью

    • В четырех из пяти предыдущих очных игр этих клубов была зафиксирована мировая

    • И три из пяти данных поединков были низовыми с тоталом меньше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.60, победа «Фулхэма» — 2.78, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.91 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии в первую очередь ставим на низовой исход, так как и в играх между собой, и в основном в этом сезоне они результативностью не блещут.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.91.

    Прогноз: И также еще рекомендуем ставить здесь на мировой исход, ведь на это указывает статистика очных противостояний команд.

    Ставка: ничья за 3.55.

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    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Команды привычно поделят между собой очки?
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