9 ноября в 11-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Фулхэм». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе семь пунктов и идет в таблице на 17 строке, опережая на два очка зону вылета.

«Кристал Пэлас» в текущем чемпионате выиграл один поединок из десяти проведенных, расписал четыре мировых исхода и потерпел пять поражений, разница мячей — 8:13.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде поделили очки с «Вулверхэмптоном», сыграв вничью 2:2. А перед этим они обыграли в гостях «Астон Виллу» 2:1 в матче Кубка лиги и одолели в родных стенах «Тоттенхэм» 1:0 в рамках АПЛ.

Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл 13 матчей в различных турниров и смог победить в четырех из них, трижды победив в Кубке лиге. В девяти других встречах «стекольщики» четыре раза сыграли вничью и пять раз уступали. К этому же поединку они подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, где дважды выиграли и раз сыграли вничью.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в своем активе 15 зачетных пунктов, с которыми находится на девятой строке в турнирной таблице.

«Фулхэм» выиграл четыре поединка из десяти проведенных, три матча свел вничью и трижды уступил, разница мячей составляет 14:13.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «дачники» по-волевому на своей арене обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1, забив оба гола перед самым финальным свистком. Ранее они в гостях сыграли вничью 1:1 с «Эвертоном», а также проиграли на выезде 2:3 «Ман Сити» и дома 1:3 «Астон Вилле».

Не сыграют: Саша Лукич и Карлос Винисиус пропустят данный поединок.

Состояние команды: На счету «Фулхэма» 12 проведенных встреч в текущем сезоне. В них коллектив отпраздновал пять викторий, три раза проиграл и расписал четыре мировых исхода. Свою последнюю проведенную игру «дачники» смогли выиграть, прервав тем самым 3-матчевую серию без викторий, в которой раз сыграли вничью и дважды терпели фиаско. Также еще отметим, что коллектив забивал в 11 из 12 матчей текущего сезона.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне оба очных противостояния этих клубов завершились вничью

В четырех из пяти предыдущих очных игр этих клубов была зафиксирована мировая

И три из пяти данных поединков были низовыми с тоталом меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.60, победа «Фулхэма» — 2.78, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.91 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии в первую очередь ставим на низовой исход, так как и в играх между собой, и в основном в этом сезоне они результативностью не блещут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.91.

Прогноз: И также еще рекомендуем ставить здесь на мировой исход, ведь на это указывает статистика очных противостояний команд.

Ставка: ничья за 3.55.