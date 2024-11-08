8 ноября в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» в текущем чемпионате бьются за повышение в классе. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Уотфорд» в среднем забивает реже двух голов за матч. Да и в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 14 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Шершни» с минимальным счетом уступили «Суонси».

При этом «Уотфорд» до того буквально деклассировал «Шеффилд Уэнсдей» (6:2). Да и в поединке с «Блэкберном» команда победила (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Том Деле-Баширу, Ангело Огбонна — травмированы. Франсиско Сьерральта — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Уотфорд» на 6 очков отстает от дуэта лидеров Чемпионшипа. Вот только оборона команды явно не преуспевает в надежности.

Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Уотфорд» выиграл 3 раза и при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с «юс» «шершни» не побеждали.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Оксфорд Юнайтед» окопался в районе экватора турнирной таблицы. По итогам 14 туров команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» в текущем чемпионате набрал 17 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла сложную викторию. «Юс» переиграли «Халл» (1:0).

При этом до того команда уступила «Суонси» (1:2). Да и встреча с «Сандерлендом» завершилась досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Джо Беннетт, Кэмерон Брэннаган, Сирики Дембеле, Кайл Эдвардс, Мэтт Филлипс, Пшемыслав Плахета — травмированы.

Состояние команды: ныне «Оксфорд Юнайтед» недостаточно стабилен. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер.

До последней виктории «юс» уступили дважды кряду. Да и лазарет команды переполнен практически до отказа.

При этом «Оксфорд Юнайтед» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и «шершней» команда не может обыграть уже 31 год.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Юс» способны дать бой любому сопернику.

Статистика для ставок

«Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чуть чаще раза за матч

«Уотфорд» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Оксфорд Юнайтед» уже 31 год не может победить «Уотфорд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Шершни» намерены побороться за прямое повышение в классе, и явно быстро преуспеют в плане реализации.

«Уотфорд» явно сильнее соперника, замученного к тому же огромными кадровыми проблемами.

Ставка: Победа «Уотфорда» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00