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    «Шершни» быстро добьются своего

    «Уотфорд» — «Оксфорд Юнайтед». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Оксфорд Юнайтед»
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    Георгий Чакветадзе
    8 ноября в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Ноября 2024 года

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •  Уотфорд 23:00 Оксфорд Юнайтед

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» в текущем чемпионате бьются за повышение в классе. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Уотфорд» в среднем забивает реже двух голов за матч. Да и в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 14 поединках.

    Уотфорд — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Шершни» с минимальным счетом уступили «Суонси».

    При этом «Уотфорд» до того буквально деклассировал «Шеффилд Уэнсдей» (6:2). Да и в поединке с «Блэкберном» команда победила (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Том Деле-Баширу, Ангело Огбонна — травмированы. Франсиско Сьерральта — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Уотфорд» на 6 очков отстает от дуэта лидеров Чемпионшипа. Вот только оборона команды явно не преуспевает в надежности.

    Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Уотфорд» выиграл 3 раза и при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с «юс» «шершни» не побеждали.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Оксфорд Юнайтед» окопался в районе экватора турнирной таблицы. По итогам 14 туров команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Оксфорд Юнайтед» в текущем чемпионате набрал 17 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла сложную викторию. «Юс» переиграли «Халл» (1:0).

    При этом до того команда уступила «Суонси» (1:2). Да и встреча с «Сандерлендом» завершилась досадным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джо Беннетт, Кэмерон Брэннаган, Сирики Дембеле, Кайл Эдвардс, Мэтт Филлипс, Пшемыслав Плахета — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Оксфорд Юнайтед» недостаточно стабилен. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер.

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    До последней виктории «юс» уступили дважды кряду. Да и лазарет команды переполнен практически до отказа.

    При этом «Оксфорд Юнайтед» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и «шершней» команда не может обыграть уже 31 год.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Юс» способны дать бой любому сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чуть чаще раза за матч

    • «Уотфорд» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Оксфорд Юнайтед» уже 31 год не может победить «Уотфорд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Шершни» намерены побороться за прямое повышение в классе, и явно быстро преуспеют в плане реализации.

    «Уотфорд» явно сильнее соперника, замученного к тому же огромными кадровыми проблемами.

    Ставка: Победа «Уотфорда» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00

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    «Уотфорд» — «Оксфорд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Шершни» быстро добьются своего
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