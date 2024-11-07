ЛАСК дома сыграет против команды «Серкль Брюгге» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЛАСК

Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 28 месте, набрав одно очко в двух матчах.

Последние матчи: ЛАСК начал еврокампанию с ничейного исхода в противостоянии с «Юргорденом» (2:2). Затем австрийцы потерпели фиаско в матче против «Олимпии» из Словении (0:2).

Не сыграют: Из-за травм в предстоящем матче не сыграют Андраде, Лаваль, Смолчич и Любич.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 9 место с активом в 14 очков.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Серкль Брюгге» опустился с 1 на 12 место турнирной таблици Лиги конференций. После двух турах бельгийский клуб набрал 3 балла.

Последние матчи: В 1 туре основного этапа еврокубка бельгийцы отгрузили в ворота швейцарского «Санкт-Галлена» 6 мячей, пропустив в собственные лишь 2 гола.

В составе «Серкль Брюгге» хет-трик оформил нападающий из Того Ахоеке Денки, дубль на счету бельгийского защитника Гэри Магни, ещё один мяч забил эквадорский форвард Алан Минда. Во втором туре Лиги конференций «Серкль Брюгге» уступил исландскому «Викингуру» (1:3).

Не сыграют: Из-за травмы колена команде не сможет помочь Варлесон.

Состояние команды в чемпионате Бельгии: «Серкль-Брюгге» занимает во внутреннем первенстве 11 место, набрав 15 баллов.

Статистика для ставок

Результат игр ЛАСКа в последних пяти матчах: 2 победы, 1 ничья и 2 поражения

Выигрышная серия «Серкль Брюгге» составляет три матча

ЛАСК и «Серкль Брюгге» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.78, а победа «Серкль Брюгге» — в 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.12.

Прогноз: ЛАСК в этой еврокубковой кампании еще не побеждал, у австрийцев есть прекрасная возможность добиться успеха. Можно рискнуть в пользу команды из Австрии.

Ставка: Победа ЛАСК с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.63.