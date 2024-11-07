Кипрский АПОЭЛ сыграет против итальянской «Фиорентины» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций занимает 26 место. За плечами кипрского коллектива одна ничья и одно поражение в еврокубке.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций АПОЭЛ обменялся голами с ирландским клубом «Шемрок Роверс» (1:1). Киприоты вышли вперёд на 58-й минуте, благодаря голу в исполнении защитника Константиноса Лайфиса. Победу АПОЭЛ упустил в самой концовке встречи, пропустив на 92-й минуте матча. В рамках второго игрового дня киприоты проиграли боснийскому коллективу «Борацу» (0:1).

Не сыграют: С мышечной травмой команде в матче против «Фиорентины» не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Кипра: В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 17 очков, расположившись на 5 месте.

«Фиорентина»

Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» вместе с английским «Челси» возглавляют турнирную таблицу в Лиге конференций, набрав по 6 очков из 6 возможных.

Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» стартовала с победы, выиграв в первом туре у валлийского коллектива ТНС (2:0). В составе флорентийцев голами отметились французский полузащитник Ясин Адли и итальянский форвард Мойзе Кен. В рамках второго игрового дня «Фиорентина» обыграла ТНС (2:0).

Не сыграют: Не смогут помочь своей команде в 3 туре Лиги конференций из-за травмы из-за травмы лодыжки итальянец Мойзе Кен. Выбыл из строя команды и Альберт Гюдмюндссон, у игрока травма бедра.

Состояние команды в чемпионате Италии: В итальянской Серии А «Фиорентина» поднялась на 4 место с 22 набранными очками. В 11 туре первенства «фиалки» с минимальным счётом выиграли у «Торино» (1:0).

Статистика для ставок

АПОЭЛ в последних пяти матчах одержал две победы

«Фиорентина» выдает победную серию из 7 матчей

«Фиорентина» и АПОЭЛ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.88, а победа АПОЭЛ — в 4.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.96.