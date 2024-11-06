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    Удержится ли «Вилла» на вершине Лиги чемпионов?

    «Брюгге» — «Астон Вилла». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Астон Вилла»
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    Джон Дуран
    6 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 20:45 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
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    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 26-е место вне зоны плей-офф (9-24 места), отставая от нее по дополнительным показателям.

    Команда в стартовом туре турнира дома проиграла «Боруссии» Дортмунд (0:3), после чего на выезде обыграла «Штурм» Грац (1:0) и уступила «Милану» (1:3).

    Брюгге — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках бельгийского первенства «Брюгге» на чужом поле обыграл «Лёвен» (1:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на второй позиции, отставая от лидера «Генка» на семь очков и опережая второй в таблице «Антверпен» на один пункт.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Густаф Нильссон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на первенство и Кубок Бельгии, «Брюгге» выиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам какие-никакие шансы по крайней мере на ничью, тем более если учесть фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит их в классе.

    Два гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает первую позицию с разницей мячей 6-0.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира на чужом поле разгромила «Янг Бойз» (3:0), после чего в следующих турах на дома разобралась с «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Астон Вилла» на чужом поле потерпела разгром от «Тоттенхэма» (1:4).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает шестую строчку вне зоны еврокубков (пятая позиция), уступая ей по дополнительным показателям.

    Не сыграют: травмирован — Росс Баркли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Астон Вилла» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах гостей на три очка, тем более на чужом поле, ведь налицо определенный спад в игре подопечных Унаи Эмери.

    Джон Дуран — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних выездных матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.60, победа «Брюгге» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

    При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних выездных матчей «Астон Виллы».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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