6 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 26-е место вне зоны плей-офф (9-24 места), отставая от нее по дополнительным показателям.

Команда в стартовом туре турнира дома проиграла «Боруссии» Дортмунд (0:3), после чего на выезде обыграла «Штурм» Грац (1:0) и уступила «Милану» (1:3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках бельгийского первенства «Брюгге» на чужом поле обыграл «Лёвен» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на второй позиции, отставая от лидера «Генка» на семь очков и опережая второй в таблице «Антверпен» на один пункт.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Густаф Нильссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на первенство и Кубок Бельгии, «Брюгге» выиграл.

Такие результаты сулят хозяевам какие-никакие шансы по крайней мере на ничью, тем более если учесть фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит их в классе.

Два гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает первую позицию с разницей мячей 6-0.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира на чужом поле разгромила «Янг Бойз» (3:0), после чего в следующих турах на дома разобралась с «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Астон Вилла» на чужом поле потерпела разгром от «Тоттенхэма» (1:4).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает шестую строчку вне зоны еврокубков (пятая позиция), уступая ей по дополнительным показателям.

Не сыграют: травмирован — Росс Баркли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Астон Вилла» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах гостей на три очка, тем более на чужом поле, ведь налицо определенный спад в игре подопечных Унаи Эмери.

Джон Дуран — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних выездных матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.60, победа «Брюгге» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних выездных матчей «Астон Виллы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05