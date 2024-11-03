3 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» привычно ходят в середняках. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» не столь уверенно атакует, отличившись всего 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Нант» по всем статьям уступил «Страсбургу» (1:3).

До того команда расписала мировую с «Ниццей» (1:1). Да и поединок с «Лионом» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках «Нант» настрелял лишь 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Нант» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и в трех последних матчах «канарейки» уступили дважды.

Матчи против «Марселя» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Нант» добыл лишь одну ничью при 4 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Нант» явно способен побороться за выход в еврокубки.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы выдали не самый мощный старт чемпионата. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Марсель» успел забить 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела крайне неудачно. «Марсель» провалил экзамен действующему чемпиону (0:3).

А вот поединок с «Монпелье» принес уверенную викторию (5:0). А вот скромный «Анже» команде Роберто Де Дзерби обыграть не удалось (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Валентин Карбони — травмирован. Амин Харит — дисквалифицирован.

Состояние команды: главной проблемой марсельцев является нестабильность результатов. А вот отставание от лидера измеряется уже 6 очками.

При этом «Марсель» уже 4 года не проигрывает «Нанту». Да и в нынешней диспозиции команда Де Дзерби просто обязана побеждать.

Марсельцы все никак не посягнут на участие в полноценной чемпионской гонке. Да и собрать всех своих сильнейших исполнителей итальянский коуч все никак не может.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будет активно атаковать. Марсельцы весьма неплохо выглядят в плане реализации.

Статистика для ставок

Марсельцы в среднем забивают чаще 2 голов за матч

«Нант» в среднем пропускает более гола за матч

«Нант» не обыгрывает марсельцев уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: Марсельцы постараются не отстать от лидера, и явно будут активно атаковать.

«Марсель» в нынешнем сезоне нестабилен, но с еще более нестабильными «канарейками» справиться должен.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00