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    Сумеет ли «Марсель» загнать «канареек»?

    «Нант» — «Марсель». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Марсель»
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    Элье Ваи
    3 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Ноября 2024 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 22:45 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» привычно ходят в середняках. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нант» не столь уверенно атакует, отличившись всего 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

    Нант — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Нант» по всем статьям уступил «Страсбургу» (1:3).

    До того команда расписала мировую с «Ниццей» (1:1). Да и поединок с «Лионом» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках «Нант» настрелял лишь 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Нант» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и в трех последних матчах «канарейки» уступили дважды.

    Матчи против «Марселя» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Нант» добыл лишь одну ничью при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Нант» явно способен побороться за выход в еврокубки.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы выдали не самый мощный старт чемпионата. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Марсель» успел забить 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела крайне неудачно. «Марсель» провалил экзамен действующему чемпиону (0:3).

    А вот поединок с «Монпелье» принес уверенную викторию (5:0). А вот скромный «Анже» команде Роберто Де Дзерби обыграть не удалось (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Валентин Карбони — травмирован. Амин Харит — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главной проблемой марсельцев является нестабильность результатов. А вот отставание от лидера измеряется уже 6 очками.

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    При этом «Марсель» уже 4 года не проигрывает «Нанту». Да и в нынешней диспозиции команда Де Дзерби просто обязана побеждать.

    Марсельцы все никак не посягнут на участие в полноценной чемпионской гонке. Да и собрать всех своих сильнейших исполнителей итальянский коуч все никак не может.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будет активно атаковать. Марсельцы весьма неплохо выглядят в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Марсельцы в среднем забивают чаще 2 голов за матч

    • «Нант» в среднем пропускает более гола за матч

    • «Нант» не обыгрывает марсельцев уже 4 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: Марсельцы постараются не отстать от лидера, и явно будут активно атаковать.

    «Марсель» в нынешнем сезоне нестабилен, но с еще более нестабильными «канарейками» справиться должен.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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