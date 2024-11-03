Нант
Марсель
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» привычно ходят в середняках. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Нант» не столь уверенно атакует, отличившись всего 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.
Нант — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Нант» по всем статьям уступил «Страсбургу» (1:3).
До того команда расписала мировую с «Ниццей» (1:1). Да и поединок с «Лионом» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках «Нант» настрелял лишь 5 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нант» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и в трех последних матчах «канарейки» уступили дважды.
Матчи против «Марселя» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Нант» добыл лишь одну ничью при 4 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Нант» явно способен побороться за выход в еврокубки.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы выдали не самый мощный старт чемпионата. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Марсель» успел забить 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела крайне неудачно. «Марсель» провалил экзамен действующему чемпиону (0:3).
А вот поединок с «Монпелье» принес уверенную викторию (5:0). А вот скромный «Анже» команде Роберто Де Дзерби обыграть не удалось (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Валентин Карбони — травмирован. Амин Харит — дисквалифицирован.
Состояние команды: главной проблемой марсельцев является нестабильность результатов. А вот отставание от лидера измеряется уже 6 очками.
При этом «Марсель» уже 4 года не проигрывает «Нанту». Да и в нынешней диспозиции команда Де Дзерби просто обязана побеждать.
Марсельцы все никак не посягнут на участие в полноценной чемпионской гонке. Да и собрать всех своих сильнейших исполнителей итальянский коуч все никак не может.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будет активно атаковать. Марсельцы весьма неплохо выглядят в плане реализации.
Статистика для ставок
- Марсельцы в среднем забивают чаще 2 голов за матч
- «Нант» в среднем пропускает более гола за матч
- «Нант» не обыгрывает марсельцев уже 4 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Марсельцы постараются не отстать от лидера, и явно будут активно атаковать.
«Марсель» в нынешнем сезоне нестабилен, но с еще более нестабильными «канарейками» справиться должен.
Ставка: Победа «Марселя» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00