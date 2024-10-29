29 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 14 очков и находится в зоне еврокубков.

Команда с матчем в запасе находится на шестой позиции, опережая седьмое внееврокубковое место по дополнительным показателям, а также на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «россонери» на своем поле обыграли «Брюгге» (3:1).

Клуб также пропустил девятый тур Серии А, поскольку его выездная встреча против «Болоньи» была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Беннасер, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу чемпионов, «Милан» выиграл четырежды при двух поражениях.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, если также учесть фактор своего поля.

Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с пятью голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 22 очка, что позволяет ему оставаться лидером.

Команда на пять и шесть баллов соответственно опережает своих ближайших преследователей — «Интер» и «Ювентус», которые сыграют друг против друга в девятом туре Серии А.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства «адзурри» на своем поле справились с «Лечче» (1:0).

Этот успех стал для коллектива пятым кряду в поединках, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии.

Не сыграют: травмирован — Лоботка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках первенства и Кубка страны) «Наполи» выиграл, а его беспроигрышная серия составляет девять поединков (восемь побед и одна ничья).

Словом, у коллектива отличная форма, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле против соперника, который сейчас и сам неплох.

Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в 11-ти из 13-ти последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Наполи» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Наполи» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Наполи» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.95.

Прогноз: в 11-ти из 13-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

И хотя только в двух из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий, результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.97