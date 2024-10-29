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    «Кёльн» и «Хольштайн» будут забивать!

    «Кёльн» — «Хольштайн». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кёльн» — «Хольштайн»
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    «Хольштайн»
    29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Хольштайн». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кёльн» — «Хольштайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Октября 2024 года

    Кёльн

  • Кёльн
    •  Кёльн 22:45 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Кёльн»

    Турнирное положение: «Кёльн» пока не преуспевает даже во Второй Бундеслиге. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кёльн» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 20 раз в 10 турах.

    Кёльн — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Кёльн» дома уступил «Падерборну» (1:2).

    При этом «Кёльн» до того был разгромлен «Дармштадтом» (1:5). А вот немногим ранее «козлы» обыграли «Ульм» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «козлы» проиграли в 2 своих последних поединках. Да и оборона команды напоминает проходной двор.

    Матчи с «Хольштайном» проходят для команды традиционно успешно. «Кёльн» в 4 очных встречах выиграл 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и пора бы «козлам» возвращаться в победную обитель!

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Хольштайн» явно стоит на вылет из элиты. По итогам 8 туров команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хольштайн» в текущем чемпионате набрал всего 2 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

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  • 26/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Хольштайн» уступил «Штутгарту» (1:2).

    При этом до того команда не сумела ничего противопоставить «Униону» (0:2). А вот встреча с «Байером» завершилась ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» уступил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хольштайн» нынче выглядит крайне неуверенно. В 2 своих последних матчах команда проиграла.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 10 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 23 раза.

    При этом «Хольштайн» явно мотивирован пройти в следующую стадию Кубка Германии. Тем паче, есть шанс реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды уступили в 2 своих последних поединках

    • «Хольштайн» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Козлы» уже 3 года не проигрывают «Хольштайну»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью своих тылов.

    Номинальные гости максимально мотивированы на Кубок, и уж точно будут агрессивно атаковать.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    «Кёльн» — «Хольштайн»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. «Кёльн» и «Хольштайн» будут забивать!
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