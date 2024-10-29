Кёльн
Хольштайн
«Кёльн»
Турнирное положение: «Кёльн» пока не преуспевает даже во Второй Бундеслиге. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Кёльн» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 20 раз в 10 турах.
Кёльн — Хольштайн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Кёльн» дома уступил «Падерборну» (1:2).
При этом «Кёльн» до того был разгромлен «Дармштадтом» (1:5). А вот немногим ранее «козлы» обыграли «Ульм» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «козлы» проиграли в 2 своих последних поединках. Да и оборона команды напоминает проходной двор.
Матчи с «Хольштайном» проходят для команды традиционно успешно. «Кёльн» в 4 очных встречах выиграл 2 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и пора бы «козлам» возвращаться в победную обитель!
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Хольштайн» явно стоит на вылет из элиты. По итогам 8 туров команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Хольштайн» в текущем чемпионате набрал всего 2 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Хольштайн» уступил «Штутгарту» (1:2).
При этом до того команда не сумела ничего противопоставить «Униону» (0:2). А вот встреча с «Байером» завершилась ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» уступил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хольштайн» нынче выглядит крайне неуверенно. В 2 своих последних матчах команда проиграла.
Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 10 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 23 раза.
При этом «Хольштайн» явно мотивирован пройти в следующую стадию Кубка Германии. Тем паче, есть шанс реабилитироваться за неудачи в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- Обе команды уступили в 2 своих последних поединках
- «Хольштайн» в среднем пропускает почти 3 гола за матч
- «Козлы» уже 3 года не проигрывают «Хольштайну»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
- 1.98Крылья Советов — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.95Мальорка — Атлетик Бильбао: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.81АВС — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью своих тылов.
Номинальные гости максимально мотивированы на Кубок, и уж точно будут агрессивно атаковать.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40